Conform documentelor strânse de procurori şi Poliţia Română, Clotilde Armand a pierdut alegerile, a afirmat luni seara preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că, după oficializarea acestor informaţii, PSD se va mobiliza pentru strângerea de semnături, dacă actualul primar al Sectorului 1 nu va renunţa la funcţie.

"Doamna Clotilde Armand, conform documentelor strânse de către procurori şi de către Poliţia Română, a pierdut alegerile. Din ce informaţii am eu, candidatul PSD, lăsând la o parte neregulile care induc categoric o fraudă, în acest moment, din buletinele de vot existente, din cei 1.509 saci care au fost predaţi de către Biroul Electoral de sector către tribunal, către judecătorie şi apoi predaţi la SIIJ, domnul Tudorache, candidatul PSD-ului, are peste 1.700 de voturi în plus", a declarat Ciolacu la România TV, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, "în mod categoric, urmează o implicare masivă, directă a PSD" în strângerea de semnături pentru demiterea primarului Sectorului 1, în cazul în care "Clotilde Armand nu va accepta această umilinţă, că prin fraudă a ajuns primar la Sectorul 1".

"Eu cred că doamna Clotilde nu este o bolşevică şi nu ţine cont de cine numără voturile, ci totuşi ţine cont de voinţa românilor şi îşi va da demisia. Ne vom organiza cum numai PSD ştie să facă acest lucru. Aşteptăm totuşi şi oficial aceste informări. Eu cred în justiţie şi cred că o anchetă va fi dusă, chiar dacă nu e vizat un PSD-ist în acest moment, eu cred că anchetele vor fi duse până la capăt. S-a terminat dubla măsură în România", a adăugat Ciolacu.

