Dan Vîlceanu a fost validat pentru a conduce Ministerul Finanțelor. Ar putea depune jurământul azi

Dan Vîlceanu a fost validat de conducerea PNL pentru a prelua portofoliul Finanțelor. Premierul Florin Cîțu a declarat la finalul ședinței că acesta ar putea depune jurământul chiar astăzi.

Biroul Politic Național al PNL a votat nominalizarea lui Dan Vîlceanu pentru ministerul Finanțelor. Au fost 42 de voturi pentru și un vot împotrivă, votul președintelui PNL Ludovic Orban. Ședința a fost convocată de tabăra premierului, în timp ce din tabăra lui Orban a participat doar acesta la ședință, potrivit Digi24.

„Votul a fost dat. Sunt 70% dintre președinții de filială care au fost astăzi aici. Astăzi vom înaintea propunerea și sunt convins că astăzi vom depune și jurământul. (...) Am votat o derogare pentru candidatura mea la șefia PNL, a fost vot unanim pentru această derogare”, a declarat Florin Cîțu, la finalul ședinței. „Tot astăzi am cerut votul colegilor pentru programul de investiții Anghel Saligny, a fost un vot unanim. Este un program pentru români”, a mai spus premierul.

„Îi mulțumesc premierului pentru susținere. Este onorant pentru mine că astăzi am primit votul colegilor, este o încerdere pentru care mă simt obligat. Ministerul de Finanțe este unul dintre ministerele foarte importante și nu am niciun fel de dubiu că voi face echipă bună cu prim-ministrul. Am lucrat foarte bine în comisia de finanțe și îmi doresc ca să preiau cât mai repede portofoliul”, a declarat și Dan Vîlceanu.

Liderii PNL s-au reunit miercuri în ședința Biroului Politic Național pentru a nominaliza noul ministru al Finanțelor, în contextul în care pe data de 23 august expiră interimatul lui Florin Cîțu. Ședința a fost convocată de tabăra premierului, în condițiile în care președintele PNL Ludovic Orban a fost acuzat că s-a opus convocării. „Nu sunt de acord că eu am refuzat sa convoc BPN. Am cerut o discuție cu premierul pe tema candidatului”, spune Orban.

Citeste si: Propunerea lui Florin Cîțu pentru Ministerul Finanţelor este Dan...

„Am primit pe SMS convocarea transmisă de Secretarul General. Nu mi-a fost adusă la cunoștință documentele în baza a ce s-a făcut convocarea. Nu sunt de acord că eu am refuzat sa convoc BPN. Am cerut o discuție cu premierul pe tema candidatului. Dorința mea era să susținem de comun acord o persoană. Oricum aș fi convocat BPN pentru că pe 23 expiră interimatul și eu respect Constituția și legea”, a declarat Ludovic Orban, înaintea ședinței Biroului Politic Național.

Inițial, informațiile din tabăra lui Ludovic Orban erau că președintele PNL nu va participa la această ședință, însă, în cele din urmă acesta a venit la ședința convocată de apropiații premierului.

Sursa foto: Facebook/Dan Vilceanu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: