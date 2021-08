Marcel Ciolacu prinde curaj: Dacă mi se va face vreun dosar penal, eu am plecat de la conducerea partidului

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că, dacă se va deschide vreun dosar penal pe numele său, va pleca de la conducerea partidului.

"Nu mi-e frică de absolut nimic. Dacă găseşte cineva ceva - este o vorbă: ar trebui să îţi fie frică nu de ce ai făcut, să îţi fie frică de ceea ce se poate inventa despre tine -, voi face pasul înapoi, în aceeaşi secundă. Sunt şi alţi colegi în partid care pot să preia conducerea PSD. Pentru mine contează mai mult PSD decât să ocup eu funcţia de preşedinte. Am mai spus. Dacă voi pierde alegerile locale, îmi voi da demisia, pe urmă am spus că dacă voi pierde alegerile parlamentare îmi voi da demisia. Dacă mi se va face vreun dosar penal, de care nu am ştiinţă, în acel moment eu am plecat de la conducerea partidului. (...) O să mă lupt în justiţie, dar eu nu pot să mut această luptă, până la urmă incorectă, şi să o transfer pe partid. Şi aşa trebuie să facă orice partid. (...) Nu înseamnă că, dacă mi se face o nedreptate, eu trebuie să scufund partidul care m-a ales preşedinte. Îţi asumi şi bunele şi relele când accepţi să fii preşedintele partidului. Sunt pregătit în orice moment să fac pasul înapoi în cazul în care există sau se face un abuz împotriva mea", a spus Ciolacu, în cadrul unei emisiuni la B1 TV, scrie Agerpres.

El a făcut o paralelă cu situaţia premierului Florin Cîţu, considerând că acesta trebuia să demisioneze, având în vedere condamnarea primită în SUA.

"Domnul Cîţu nu mai are ce să caute. Este un blestem pe liberali să aleagă între cei doi. (...) Când accepţi demnităţi în statul român, ca aceea de prim-ministru, de ministru, îţi asumi şi trecutul, când aveai 28 de ani, dacă eşti bărbat de stat. E un principiu peste care nu poţi să treci. (...) Întotdeauna preşedintele PSD a fost o ţintă vie. Îmi amintesc de acel spectacol grotesc cu Liviu Dragnea la DNA. (...) Dacă asta e România normală, pe care domnul Iohannis ne-a promis-o în campania electorală, cu premier penal, cu guvern nefuncţional, cu o Coaliţie de toată batjocura, cu tot timpul să ieşi să îi acoperi", a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut că a condus băut în SUA, precizând că a fost o greșeală acum 20 de ani, a plătit o amendă foarte mare, dar că e interesant că apare informația acum, în competiția internă din PNL.

Citeste si: Ciolacu: Clotilde Armand a pierdut alegerile

Susținătorii premierului în lupta internă din PNL au ieșit public, la unison, și au acuzat tabăra Orban că ar fi lansat această informație în spațiul public.

Sursa foto: Partidul Social Democrat/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: