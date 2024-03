Drulă sesizează DNA şi autorităţile canadiene pentru manipularea bursei de către Marcel Ciolacu

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, anunţă că Uniunea Salvaţi România sesizează DNA şi autorităţile canadiene "pentru manipularea bursei" de către premierul Marcel Ciolacu şi cere demisia acestuia, scrie Agerpres.

Cătălin Drulă a trimis în această dimineaţă sesizare oficială la Ontario Securities Commission, instituţia care supervizează tranzacţiile bursiere din Canada, "pentru a investiga o posibilă manipulare" a acţiunilor companiei Gold Corporation, informează USR.

"Noi vom depune plângere penală la DNA. Pentru manipularea pieţei de capital şi subminarea economiei naţionale, v-am spus că vom sesiza inclusiv reglementatorul pieţei de capital din Ontario, din Canada, unde este listată Gabriel Resources, compania din spatele proiectului Roşia Montană, pentru că manipularea pieţei de capital înseamnă că unor oameni le sunt furaţi banii pe baza unor afirmaţii false", afirmă liderul Uniunii Salvaţi România.

Conform comunicatului USR, Cătălin Drulă a avertizat din 1 februarie "că declaraţiile iresponsabile" ale premierului Marcel Ciolacu şi ale miniştrilor "nu fac altceva decât să îmbogăţească, pe bursă, băieţii lor deştepţi". Valoarea acţiunilor Gabriel Resources a crescut pe tot parcursul lunii februarie, pe fondul declaraţiilor şi acuzaţiilor lansate de PSD şi PNL, care anunţau pierderea procesului şi plata unor despăgubiri de 6 miliarde de dolari, menţionează sursa citată.

"Practic, într-o singură lună, pe baza declaraţiilor iresponsabile ale lui Marcel Ciolacu, Marcel Boloş şi colegii lor de partid, valoarea acţiunilor s-a dublat. Compania canadiană are acum o capitalizare bursieră de peste 800 de milioane de dolari canadieni, ceea ce reprezintă mai mult de 600 de milioane de dolari. Aproape exclusiv pe baza disputelor din România, acţionarii au câştigat mai mult de 300 de milioane de dolari", se arată în comunicat.

Drulă adaugă că premierul trebuie investigat de autorităţi precum DNA, ASF sau ANI.

"PSD-ştii au făcut, probabil, bani. Ciolacu trebuie investigat şi de autorităţile române. Avem DNA, avem ASF, care este autoritatea română de supraveghere a pieţei de capital, şi mai avem ANI, Agenţia de Integritate. Şi să nu uităm că sunt de notorietate şi investigaţiile de presă care arată că premierul Ciolacu îşi desfăşoară afacerile prin intermediul apropiaţilor, cum este doamna Docuz, dar şi nepotul său din Buzău", susţine preşedintele USR.

Cătălin Drulă a afirmat că românii care ţin la ţară au protestat faţă de un proiect ilegal, faţă de cianurarea României.

"Noi, românii care ţinem la ţară, am protestat faţă de un proiect ilegal, faţă de cianurarea României. Spunea zilele trecute premierul Ciolacu că vrea referendum. Îl provoc să pună referendum pe 9 iunie privind cianurarea României. Să vedem ce îşi doreşte România, după ce PSD a furat-o atâţia ani de zile, începând de la Victor Ponta, primul care a vorbit în 2014 despre despăgubiri de miliarde, şi până la toată propaganda presedistă deşănţată din ultima lună în care nu cred că există comunicator, de la domnul Romaşcanu la domnul Ciolacu, care să nu fi anunţat miliarde de euro pe care România le va plăti", conchide Cătălin Drulă, preşedintele USR.

De asemenea, într-o postare pe Facebook, liderul USR cere demisia premierului Marcel Ciolacu, pe care îl acuză că a manipulat piaţa de capital prin declaraţiile sale. Astfel, dacă pe 31 ianuarie 2024 valoarea unei acţiuni Gabriel Resources valora 0,45 dolari, pe 7 martie, cu o zi înainte de verdict, acestea ajunseseră la 0,87 dolari.

"Acţiunile s-au dublat imediat după declaraţiile lui Marcel Ciolacu cu privire la iminenţa pierderii procesului în cazul Roşia Montană. A fost o hoţie coordonată de însuşi premierul României, o creştere artificială şi controlată a acţiunilor. (...) Cum va mai putea Marcel Ciolacu să negocieze ceva pentru România din calitatea de premier al ţării, în condiţiile în care am văzut că reprezintă interesele unui grup organizat? Niciun partener străin nu va mai avea încredere într-un astfel de premier, implicat într-o escrocherie pe bursă. Avem de-a face cu o manipulare deliberată, cu beneficii ilegale pentru câţiva", susţine Cătălin Drulă.

Guvernul a informat vineri seară că România a obţinut câştig de cauză în dosarul Roşia Montană, judecat la Curtea de arbitraj internaţional de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources.

Ce răspunde Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a reacţionat sâmbătă, întrebat despre acuzaţiile Opoziţiei în cazul Roşia Montană, susţinând că cei care aduc acum acuze "au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie".

"Eu mă bucur, ca şi prim-ministru, că nu las o datorie copiilor noştri, că am avut capacitatea administrativă de a câştiga un proces. Cei cu acuzaţiile care au lăsat datorii de 200 de miliarde, pe care le plătim noi toţi, eu nu le pot răspunde decât că cred că au o problemă în altă parte, deja vorbesc de patologie", a spus Ciolacu, într-o conferinţă de presă, la Iaşi.

Întrebat despre acuzele conform cărora a contribuit la creşterea artificială a acţiunilor Gabriel Resources, Ciolacu a replicat că nu i se pare normal să răspundă la critici în contextul câştigării procesului de către România.

"Deci, într-o zi istorică a României, unde avocaţii angajaţi de Guvernul României au reuşit să întoarcă un proces aproape pierdut, eu să răspund la acuzaţii de ce nu las României datorii, unora care au făcut datorii de 200 de miliarde României? Mi se pare că poate nu trăim în aceeaşi lume", a spus Ciolacu.

Jurnaliştii l-au mai întrebat pe premier ce explicaţii are pentru afirmaţiile din spaţiul public conform cărora România va pierde acest proces.

"Eu, ca şi prim-ministru, de câte ori am avut intervenţii pe acest proces, am spus că românii vor cunoaşte adevărul. Nu am dat nicio informaţie, nu am dat niciun document din Guvernul României, nu am dat de niciunde nicio motivare care să influenţeze acest proces. Am spus foarte clar: toate documentele vor fi puse la dispoziţia presei în momentul în care se finalizează procesul. Despre ce vorbim, despre ce bursă? Ce, eu joc la bursă? Poate dânşii joacă la bursă şi ştiţi bine că joacă la bursă. Dar problema este că s-au jucat cu banii României. Cum adică? Eu câştig un proces şi nu las o datorie de miliarde de euro României şi nu aduc o criză economică în România şi o debusolare a sistemului fiscal şi macroeconomic şi eu sunt acuzat că de ce am câştigat procesul? Chiar nu le e ruşine?", a afirmat premierul.

Marcel Ciolacu a adăugat că s-a pregătit şi pentru cazul în care România pierdea procesul.

"Bineînţeles că m-am pregătit. Dacă vă uitaţi pe agenda mea publică, veţi vedea că chiar era o preocupare. Dar nu e cazul. Am încă datoriile domnului Cîţu de plătit. Încă plătesc la cele 200 de miliarde ale domnului Cîţu şi ale domnului Drulă. Asta e preocuparea mea. Bine că am scăpat de cele de la Roşia Montană", a precizat Ciolacu.

Despre planurile de dezvoltare ale zonei Roşia Montană, premierul a spus că nu reprezintă o urgenţă.

"Vom vedea. În momentul acesta e un proces câştigat, ea este în zona UNESCO şi nu eu, primul ministru al României, şi nu Guvernul României trebuie să hotărască acest lucru. Acest lucru îl vor hotărî românii. Dacă am fi pierdut procesul şi în negocieri ar fi fost o astfel de opţiune, ar fi fost o urgenţă pentru Guvernul României să întrebe populaţia. Din punctul meu de vedere, nu este o urgenţă", a spus Marcel Ciolacu.

