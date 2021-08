Premierul Florin Cîțu a făcut astăzi primele declarații după apariția dosarului pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice în SUA.

Premierul a fost întrebat dacă a specificat în certificatul ORNIS că a fost condamnat. „Avem acces la informații fără a face cerere pentru Ornis”.

„Nu am adus în discuție acest eveniment în discuția cu domnul președinte”, a declarat Cîțu, care a spus că un coleg i-a spus că i-a arătat hârtia cu problemele sale din SUA președintelui PNL Ludovic Orban.

Premierul a mai declarat că a discutat cu președintele Klaus Iohannis și nu s-a pus problema să fie catalogată ca o problemă penală. „Nu mi-am pus niciun moment problema să îmi dau demisia”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Florin Cîțu a mai declarat că nu a considerat necesar să îi expună problema președintelui Klaus Iohannis.

„Vă dați seama că este un moment pe care nu vrei să ți-l aduci aminte. Este o situație prin care nu mi-am mai dorit să trec. Era o sâmbătă. Fusese ziua colegului meu de cameră. Am băut suficient cât să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat. Nu pot să duc 7-8 beri. Am băut ca să depășesc limita legală. Am recunoscut imediat că am consumat băuturi alcoolice și am urmat procedurile legale”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.

Premierul Florin Cîțu a recunoscut că a condus băut în SUA, precizând că a fost o greșeală acum 20 de ani, a plătit o amendă foarte mare, dar că e interesant că apare informația acum, în competiția internă din PNL.

Susținătorii premierului în lupta internă din PNL au ieșit public, la unison, și au acuzat tabăra Orban că ar fi lansat această informație în spațiul public.

