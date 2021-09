USR PLUS pleacă de la guvernare. Cine îi va înlocui pe miniștrii demisionari

Criza politică din România nu s-a rezolvat, iar miniștrii USR PLUS au decis să își depună demisiile. În acest caz, premierul Florin Cîțu s-a gândit deja la înlocuitori pentru miniștrii demisionari.

Potrivit unor surse Digi24, cei care îi vor înlocui pe miniștrii demisionari sunt:

premierul Florin Cîţu - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deţinut de Cristian Ghinea.

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deţinut de Cristian Ghinea. Sorin Cîmpeanu - Ministerul Cercetării, deţinut anterior de Ciprian Teleman.

- Ministerul Cercetării, deţinut anterior de Ciprian Teleman. Dan Vîlceanu - Ministerul Transporturilor, care a fost coordonat de Cătălin Drulă.

- Ministerul Transporturilor, care a fost coordonat de Cătălin Drulă. Cseke Attila - Ministerul Sănătății, deținut de Ioana Mihăilă.

- Ministerul Sănătății, deținut de Ioana Mihăilă. Virgil Popescu- Ministerul Economiei, portofoliu deţinut de Claudiu Năsui.

Interimatul poate fi asigurat pentru o perioadă de 45 de zile. Între timp, având în vedere schimbarea formatului Guvernului, premierul Florin Cîțu trebuie să se prezinte în Parlament pentru un vot de încredere.

"Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie, cu bună ştiinţă şi cinism. Florin Cîţu nu mai poate să fie premier şi din acest motiv miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toţi colegii din USR PLUS, este o decizie susţinută de Biroul Naţional şi în acest context ne prezentăm demisiile. Mâine dimineaţă, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză", a precizat Dan Barna.

Citeste si: USR PLUS: Echipa lui Cîțu sună parlamentari ca să-și retragă...

Sursa foto: Dan Barna/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: