Sondaj INSCOP: AUR și-a dublat scorul electoral înainte de prăbușirea Guvernului Cîțu

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a dublat scorul electoral, ajungând la 17,1%, înainte de căderea Guvernului Cîțu, în vreme ce USR a suferit o puternică scădere, înregistrând doar 9,8%, potrivit unui sondaj Inscop realizat în perioada 15 – 27 septembrie 2021.

„Intenția de vot a populației înainte de căderea Guvernului Cîțu. Nu știm cum arată după trecere moțiunii, dar putem să facem un exercițiu de imaginație. Cea mai relevantă măsurătoare va fi însă după ce se vor mai răcori puțin spiritele și emoțiile. Constatăm însă că AUR și-a dublat scorul față de alegerile de acum doar 9 luni. Este un ritm de creștere uriaș care pare încurajat in continuare de scenele din spațiul politic”, a scris Remus Ioan Ștefureac, directorul institutului, pe pagina sa de Facebook.

Guvenul Florin Cîțu a fost demis în urma Moțiunii de Cenzură depusă de PSD pe 28 septembrie. S-au înregistrat 281 voturi "pentru”. Pentru a fi adoptată, moţiunea trebuia să întrunească 234 de voturi „pentru".

„Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu!” este moțiunea formulată de social-democrați, la care au semnat 157 de parlamentari PSD.

Citeste si: Sondaj: 8 din 10 români cred că țara se îndreaptă într-o direcție...

Pentru moţiunea de cenzură iniţiată de USR PLUS, Birourile permanente reunite au hotărât să se aştepte motivarea deciziei CCR privind sesizarea depusă de premierul Florin Cîţu referitoare la existenţa unui conflict constituţional între Guvern şi Parlament, potrivit Agerpres.

Preşedintelui României este cel care va desemna un alt candidat propus de către partidul/partidele aflate la putere pentru funcţia de prim-ministru, în baza articolului 85 din Constituţie, urmând apoi calendarul procedural aplicat formării unui nou guvern. Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, un nou vot de încredere Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Guvernul condus de Florin Cîțu a fost demis după mai puțin de 11 luni de la învestire și la o lună de la retragerea USR-PLUS de la guvernare.

Datele sondajului INSCOP au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1204 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%. Sondajul a fost realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project .

Citeste si: Senat: Se cere verificarea adeverinței medicale a Dianei Șoșoacă,...

Sursa foto: Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: