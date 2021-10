Cîțu vrea șefia Senatului. Cioloș: Nu putem susține un guvern minoritar

Preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, a afirmat că parlamentarii acestei formaţiuni politice nu pot susţine un guvern minoritar, atât timp cât există posibilitatea de a construi o majoritate "în jurul unui program de reforme".

"Noi suntem în măsură să începem discuţiile imediat, în jurul unui program de guvernare, cu obiective clare, pentru a scoate ţara şi din criza pandemică, şi din criza energetică şi pentru a începe implementarea PNRR cât mai repede. Dar asta presupune onestitate şi claritate şi din partea celorlalţi parteneri, dacă doresc să o ia în această direcţie sau nu. Aşteptăm consultările cu domnul preşedinte ca să vedem care vor fi propunerile celorlalte partide şi care va fi decizia domnului preşedinte. USR e gata să meargă la masa discuţiilor cu soluţii pe masă", a declarat Cioloş înainte de a merge la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui nou premier.

Întrebat dacă USR va vota în Parlament un guvern minoritar, Cioloş a spus: "Din punctul nostru de vedere, este nevoie de un guvern cu puteri depline, care să aibă majoritate în Parlament, în măsură să ia decizii importante în perioada următoare. Un guvern minoritar nu poate să facă lucrul acesta".

El a explicat că un guvern minoritar, dacă trece de Parlament, "înseamnă că are voturile să treacă, dar nu să ia decizii cu o majoritate în Parlament".

"Sunt două lucruri diferite. Una e să ai un vot de învestitură şi alta e să ai un vot ca să îţi pui în aplicare un program de guvernare. Nu putem să susţinem un guvern minoritar câtă vreme există posibilitatea de a construi o majoritate în jurul unui program de reforme", a adăugat Cioloş.

Liderul USR PLUS a confirmat că va cere preşedintelui refacerea coaliţiei de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR.

Cioloş a subliniat că USR PLUS va merge la Cotroceni "cu un mandat foarte clar: formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să scoată ţara din criză".

"Avem nevoie de soluţii în momentul de faţă şi avem nevoie de un guvern care să fie în măsură să aplice aceste soluţii, să aplice măsuri ferme pentru a scoate ţara din criză. Din punctul nostru de vedere, acest lucru se poate face reconstruind coaliţia PNL-USR-UDMR, lucru pe care şi noi l-am încercat, deci asta presupune ca astăzi să avem pe masă o propunere de premier, alta decât Florin Cîţu, în măsură să înceapă negocierile pentru reformarea coaliţiei", a adăugat Cioloş.

El a menţionat că, miercuri, USR PLUS a propus Parlamentului un guvern minoritar pentru că "nimeni nu şi-a asumat să facă parte dintr-o majoritate".

"Acum suntem într-o altă situaţie, în care refacerea coaliţiei PNL-USR-UDMR e posibilă în jurul unui program de reforme şi cu un premier care să îşi asume acest lucru. Acum să vedem dacă PNL alege să refacă coaliţia (...) sau vrea să facă un joc ca să ajungă de fapt la alte obiective - un guvern minoritar care să aibă flexibilitate mai mare din anumite puncte de vedere (...). Să vedem dacă există şi din partea PNL dorinţă să refacă această coaliţie sau vor să meargă cu o susţinere din umbră a PSD, în cazul în care s-ar reface USL. Am mai avut situaţia asta şi ştim şi care au fost consecinţele", a spus Cioloş.

Despre desemnarea lui Nicolae Ciucă pentru funcţia de premier, liderul USR PLUS a precizat: "Noi am cerut să avem un premier din partea PNL altul decât Florin Cîţu, dacă va fi domnul Ciucă..., o să vedem ce are de gând să facă domnul Ciucă şi abia apoi putem să comentăm pe marginea intenţiilor dânsului (...). Nu respingem (propunerea lui Nicolae Ciucă - n.r.) pentru că România are nevoie de un premier cât mai repede, dar cu un guvern susţinut de o majoritate".

Surse: Florin Cîțu vrea șefia Senatului, după ce partidul a decis să îl propună premier pe Nicolae Ciucă

Surse din Partidul Național Liberal au declarat pentru Digi24 că președintele partidului Florin Cîțu vizează a doua poziție în stat, după ce partidul a decis să îl propună pe Nicolae Ciucă pentru funcția de prim-ministru.

Președinția Senatului este deținută în acest moment de USR. Anca Dragu este cea care ocupă a doua funcție în stat.

Totul depinde însă de negocierile care vor avea loc în perioada următoare cu Partidul Social Democrat care urmează să susțină un guvern minoritar PNL-UDMR în Parlament.

Citeste si: Orban îi cere demisia lui Cîțu și îl somează pe Iohannis să înceapă...

Anca Dragu poate fi schimbată din funcție cu voturile PNL, PSD și UDMR. Însă, în același timp și social-democrații au în vedere șefia Senatului.

În negocierile care vor avea loc pentru susținerea guvernului Ciucă va fi scoasă la bătaie și președinția Camerei Deputaților, unde Florin Roman deține funcția interimar, după demisia lui Ludovic Orban.

Sursa foto: Shutterstock

