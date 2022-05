Liderul social-democrat, care până de curând promova ideea impozitului progresiv, susține acum o altă variantă de creștere a veniturilor bugetare: impozitarea capitalului.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că ar fi o greşeală eliminarea scutirilor din industria IT, adăugând că în România munca "este impozitată mult prea mult" faţă de impozitarea capitalului, scrie Agerpres.

"Eu cred că ar fi o greşeală să eliminăm scutirile (din industria IT - n.r.), dar plecăm de la o realitate. Avem 27% venituri din PIB şi cheltuieli de 40. Vă dau un alt exemplu. Polonia are 37% venituri din PIB şi are cheltuieli de 40 - 41%. Dorim să intrăm într-un impas şi un blocaj pe viitor sau aveam o discuţie cu toată lumea, aşezată, cu specialiştii, cu auditorii externi şi vom vedea ce este de făcut în viitor? Cu adevărat, şi eu cred că prima dată ar trebui şeful ANAF, să vedem cum recuperăm cât mai bine zona gri a economiei, fiindcă suntem pe primul loc în Europa", a spus Ciolacu.

Citește și: Surse: liderii coaliției de guvernare discută luni seară modificările Codului Fiscal. PSD vrea impozit progresiv, PNL susține cota unică

El a mai afirmat că în România munca "este impozitată mult mult faţă de impozitarea capitalului".

"Ce pot să vă spun, din analizele pe care le-am avut cu specialiştii de la PSD, în România munca este impozitată mult prea mult faţă de impozitarea capitalului. Aici trebuie, în cadrul coaliţiei, şi e normal să avem aceste discuţii, pentru că unii suntem de stânga, alţii sunt de dreapta, să găsim linia de echilibru între impozitarea muncii, care este foarte mare în România, şi impozitarea capitalului. Cu alte cuvinte, în acest moment, clasa medie şi cei cu venituri foarte mici duc tot greul societăţii româneşti. Venim şi echilibrăm totuşi acest lucru sau nu? Vom vedea propunerile cu care vine domnul ministru (al Finanţelor - n.r.) în faţa coaliţiei", a susţinut Ciolacu.

Citeste si: Surse News.ro: Cum va fi modificat Codul Fiscal

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: