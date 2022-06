Impozitarea progresivă: ce este, cum o aplică alte țări și ce se discută în România

Impozitarea progresivă este un subiect care s-a tot dezbătut de-a lungul anilor în țară noastră, ideea de implementare a ei fiind aruncată în spațiu public de diverși aleși.

Impozitarea progresivă pare a fi unul dintre cele mai fierbinți subiecte în coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR. Partidul condus de Marcel Ciolacu a lansat în dezbatere în interiorul grupului mai multe măsuri de modificare a Codului Fiscal, punând accent pe o posibilă revenire la impozitarea progresivă. Îți prezentăm în acest material ce este impozitarea progresivă și care sunt cotele aplicate în alte țări precum Spania, Italia sau Germania, dar și cum se aplica în România înainte de cota unică.

În acest moment, România are o cotă unică de impozitare a veniturilor salariaților de 10%, existând și diverse excepții, precum cele aplicate domeniului IT, unde nu se plătește impozit pe venit. S-a făcut trecerea la această cotă unică de impozitare în anul 2005, de la un impozit progresiv care funcționa în felul următor:

Impozit de 18% pentru venituri lunare mai mici de 240 de lei noi

Taxă fixă de 43 de lei plus un impozit de 23% pentru suma aflată în intervalul 240 de lei - 580 de lei

Taxă fixă de 121 de lei plus un impozit de 28% pentru suma aflată în intervalul 580 de lei - 930 de lei

Taxă fixă de 210 lei plus un impozit de 34% pentru suma aflată în intervalul 930 de lei -1.300

Taxă fixă de 345 de lei plus un impozit de 40% pentru suma ce depășea 1.300 de lei

Chiar și cu această cotă unică de 10%, redusă în 2018 de la 16%, este important de menționat faptul că impozitarea muncii în România este una dintre cele mai ridicate din Europa, de respectiv 47%, ținând cont și de celelalte contribuții plătite dintr-un salariu brut, respectiv CAS și CASS.

Cum arată impozitarea progresivă în alte țări din Uniunea Europeană

Majoritatea țărilor din Uniunea Europeană merg pe un sistem de impozitare progresiv. Italia, de exemplu, are următoarele praguri principale de impozitare pentru veniturile anuale, conform datelor puse la dispoziție de firma de consultanță PwC:

0-15.000 de euro - impozitare de 23%.

15.0001 - 28.000 de euro - 25%.

28.000-50.000 de euro - 35%.

Pentru venituri mai mari de 55.000 de euro - 43%.

În ceea ce privește Spania, pragurile de impozitare pentru veniturile cetățenilor sunt următoarele:

0 - 12.450 de euro - impozitare cu 19%

12.450 de euro - 20.200 de euro - impozitare cu 24%

20.200 de euro - 35.200 de euro, impozitare cu 30%

35.200 de euro - 60.000 de euro, impozitare cu 37%

60.000 de euro - 300.000 de euro, impozitare cu 45%

Este important de menționat că dincolo de aceste praguri principale, la aplicarea cotelor de impozitare se mai iau în considerare și anumite deduceri. În plus, pot exista modificări ale acestor cote în funcție de diferite regiuni ale țării.

În cazul Germaniei, cotele principale de impozitare sunt între 14% și 42% pentru persoanele care înregistrează venituri între 9.744 de euro și 57.918 euro, în timp ce pentru venituri aflate peste 57.918 euro și până la 274.612 euro, taxarea este de 42%. Veniturile peste acest prag din urmă sunt impozitate cu 45%.

Trebuie menționat faptul că există cote separate și pentru persoanele căsătorite, dar și diverse deduceri aplicate în funcție diverse aspecte.

Președintele PSD: Codul fiscal e ca în Evul Mediu, când Papa emitea bule

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat că nu se mai poate continua cu actualul Cod fiscal, "care funcţionează ca în Evul Mediu", prin "bule papale", şi a adăugat că s-a săturat 'să apară tot felul de tiriflici care îşi dau cu părerea, după ce au distrus România, cât de bună e cota unică".

"Am provocat o discuţie în interiorul coaliţiei, dar şi în spaţiul public în ceea ce priveşte Codul fiscal, fiindcă în acest moment este o diferenţă imensă între impozitarea muncii - cu aproape 45% - şi impozitarea capitalului. (...) Avem un Cod fiscal cu excepţii de 64 de miliarde de lei - nu se mai poate continua, nu o spune doar Marcel Ciolacu, o spun toţi finanţiştii. Mai mult, toţi auditorii externi, care nu putem spune că sunt social-democraţi. De la aceste principii am pornit aceste discuţii corecte, loiale, necesare, de a veni cu ceva predictibil pentru primele 6 luni, pe urmă un an de zile, dar şi cu nişte cerinţe la statul român - de exemplu, ANAF, în maxim două săptămâni, să declanşeze procedura de digitalizare, astfel încât în perioadele următoare să putem veni şi să avem o discuţie deschisă cu toţi partenerii sociali şi în coaliţie în ceea ce priveşte impozitarea progresivă. Aceasta a fost baza de la care am plecat - să avem discuţiile în ceea ce priveşte Codul fiscal, care arată precum eram în Evul Mediu, când Papa emitea anumite bule unor oameni, în urma unor privilegii", a declarat Ciolacu la sediul PSD.

El a susţinut că îşi doreşte o societate normală, justă, în care efortul este unul comun.

"M-am săturat. S-au "rezolvat" pensiile speciale în 30 de zile, eu n-am pensie specială. Cred că în zona de pensii speciale - ne-a zis şi CCR-ul - trebuie venit cu o impozitare progresivă în funcţie de venit şi să închidem acest subiect în România. M-am săturat la fiecare discuţie aşezată să apară tot felul de tiriflici care vin şi îşi dau cu părerea, după ce au distrus România, şi să spună ce se întâmplă şi cum creionează ei "viitorul luminos" şi cât de bună este cota unică, care nu mai există în România - e o mutaţie cu o excepţie", a adăugat liderul PSD.

Potrivit acestuia, "sunt excepţii peste excepţii", între acestea fiind jocuri şi companii impozitate cu 1% sau "dacă soarele răsare din Sud nu din Nord, ai 5%".

"PSD-ul este partener la aceste discuţii. Nu dorim să facem aceste lucruri, le urăm succes, să vină cu variantele cele mai bune pentru România, dar eu nu pot să nu observ că toate ţările economic dezvoltate nu au excepţii şi au un sistem de impozitare progresiv. (...) Sunt anumite companii prestigioase, legale, corecte, dar printr-o conjunctură cum este pandemia au avut nişte venituri excepţionale. Nu ar fi avut acele cifre de afaceri dacă n-ar fi fost pandemia sau n-ar fi fost această criză din energie sau din carburanţi, ele bazate pe un preş speculativ din punctul meu de vedere. Şi aşteptăm de la ministrul Energiei toate aceste explicaţii. (...) Statul a cheltuit imens ca să combată pandemia, câteodată eficient, câteodată ineficient, este normal ca şi noi să solicităm pe o perioadă limitată de timp un efort din partea acestor companii - nu este nimic incorect, nici injust, dimpotrivă, este un element corect în orice stat", a explicat preşedintele Camerei.

Întrebat dacă afirmaţiile sale sunt pentru partenerii liberali, Ciolacu a spus: "Nu, eu am vrut să fiu foarte bine înţeles ce doresc eu şi PSD".

"Eu vreau în continuare să ne aşezăm la masă, să luăm deciziile cele mai corecte, pe baza cifrelor, să intervenim unde sunt speculaţii, cum este acum zona de carburanţi. Este evident că trebuie venită cu o plafonare clară a preţului în limite şi să aibă toate companiile o marjă de profit. Dar nu se poate să rămânem şi să avem reacţie - cum are Consiliul Concurenţei - după 5 ani sau 3 ani de zile. Ori suntem nişte oameni responsabili politic, şi ne-am implicat în acest act de guvernare ca să facem viaţa oamenilor mai bună şi să intervenim într-un moment de criză, ori nu putem construi nimic şi cu asta basta!", a subliniat liderul PSD.

În context, el i-a invitat pe toţi partenerii de coaliţie la discuţii.

