Senator cercetat penal pentru că ar fi lovit un bărbat cu telefonul în cap, la o petrecere

Senatorul USR-PLUS de Sălaj, Marius Virgil Bob, este cercetat penal după ce, la finalul săptămânii, ar fi agresat un bărbat la un eveniment privat, lovindu-l în cap cu telefonul mobil.

Inspectoratul de Poliţiei Judeţean (IPJ) Sălaj precizează miercuri, într-un comunicat de presă, faptul că bărbatul agresat, în vârstă de 50 de ani, a depus, marţi, o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei.

"În fapt, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, sesizează că, la data de 7 octombrie a.c., aflându-se la un eveniment privat organizat la un local din Şilmeu Silvaniei, a purtat unele discuţii în contradictoriu, pe teme politice, cu bărbatul de 52 de ani. La plecare, bărbatul de 52 de ani i-ar fi aplicat o lovitură peste cap cu telefonul mobil pe care îl ţinea în mână. În urma verificărilor întreprinse de poliţişti a reieşit că persoana reclamată este demnitar, respectiv îndeplineşte funcţia de senator în Parlamentul României de la 1 februarie", se arată în comunicatul IPJ Sălaj.

Având în vederea calitatea persoanei, în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală, poliţiştii au întocmit referat cu propunere de declinate a cauzei organului competent - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Marius Virgil Bob a recunoscut acest incident, marţi, într-o postare pe contul său de Facebook.

"Am avut în weekend, o altercaţie, cu un bărbat la un eveniment privat. Acest bărbat m-a provocat şi am avut o reacţie nervoasă necontrolată pe care o regret. Îmi pare rău pentru această altercaţie şi voi colabora cu Poliţia pentru stabilirea circumstanţelor incidentului. Există mai mulţi martori care pot atesta că omul m-a provocat, dar asta nu este o justificare. Regret ce s-a întâmplat şi am decis să mă autosuspend din partid", a scris senatorul USR-PLUS, pe contul său de Facebook.

