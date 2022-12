Drulă: Am votat împotriva bugetului pe 2023, unul mincinos și inflaționist

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat în plenul Parlamentului, după adoptarea proiectului bugetului de stat pe 2023, că este un buget "mincinos", "inflaţionist", care "va pune gaz pe focul scumpirilor", relatează Agerpres.

"Am votat împotriva acestui buget, un buget mincinos, un buget inflaţionist, un buget care va pune gaz pe focul scumpirilor care se întâmplă în fiecare zi, un buget făcut de speciali. E un pensionar special aici cu 43.000 euro. Am înţeles că aţi spus, domnule Ciucă, prin prefect, să fie date jos acele panouri puse de societatea civilă în care se vorbea despre pensia dumneavoastră specială la 55 de ani de 43.000 euro pe an", a afirmat Drulă.

El a spus că este "un buget construit pe creşteri de taxe".

"PNL, peneliştilor, unde vă este liberalismul, unde e programul de guvernare în care aţi promis că nu o să fie creşteri de taxe? E un buget mincinos, vom avea un deficit mai mare, ne vom împrumuta pentru speciali şi pentru privilegiaţi, pentru îmbuibaţi. Am votat cu sete împotriva acestui buget al specialilor", a adăugat Drulă.

De cealaltă parte, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că bugetul de stat pe anul 2023 este unul realist şi echilibrat.

Marcel Ciolacu a ținut isonul declarațiilor celor din coaliția de guvernare afirmând că este un buget echilibrat, adăugând că, după ce a fost rezolvată problema cu preţul la energie, rămâne lupta de anul viitor în privinţa inflaţiei.



Marcel Ciolacu a spus că, din acest moment, toate autorităţile locale pot să îşi prevadă investiţiile, începând cu 1 ianuarie.



"Este un buget echilibrat. Din punctul nostru de vedere, după ce am rezolvat problema cu preţul la energie, rămâne această luptă pe care o vom avea anul viitor în ceea ce priveşte inflaţia. Mă bucur că am reuşit totuşi, cu un echilibru în Parlament, să trecem Legea bugetului în perioada asumată", a afirmat liderul PSD.



Plenul Parlamentului a adoptat, miercuri, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023. S-au înregistrat 251 de voturi "pentru", 115 "împotrivă" şi trei abţineri.

Sursa foto: Agerpres

