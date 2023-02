Haos în cifrele oficiale: cât pe ce să avem mai mulți alegători decât cetățeni

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că la 31 ianuarie, în Registrul Electoral sunt înscriși 18.891.066 de cetăţeni cu drept de vot, dintre care 18.068.920 au domiciliul sau reşedinţa în ţară. O cifră un pic surprinzătoare, dat fiind că tocmai am aflat oficial de la INS că am fi doar puțin peste 19 milioane. Or nu toți votăm: unii nu au 18 ani, alții nu au dreptul să voteze, ca urmare a unei condamnări penale, așa cum e cazul fostului premier Adrian Năstase. Care e explicația?