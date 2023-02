Ciolacu, despre colaborarea cu PNL: O premieră în politica românească

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, duminică seară, convingerea că rotaţia guvernamentală va avea loc fără "niciun scandal", iar procesul va fi unul rapid, punctând faptul că se pregăteşte pentru funcţia de premier, transmite Agerpres.

„Eu cred categoric că rotaţia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal. Protocolul va fi respectat şi toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal şi foarte uşor. Sunt ferm convins că şi preşedintele va face desemnarea care va veni din partea PSD. În acest moment eu sunt această desemnare şi îmi doresc ca această coaliţie să ţină până la sfârşitul anului 2024", a afirmat Ciolacu la postul Prima News.

Liderul PSD spune că este posibil ca rotaţia să fie realizată până la data de 1 iunie.

„Nu cred că vor fi probleme la rotaţia din luna mai. (...) Această coaliţie a adus stabilitate în România. (...) Nu am văzut niciodată vreo declaraţie a primului ministru Nicolae Ciucă cum că acest acord nu se va respecta. (...) Este posibil până la 1 iunie să avem totul desfăşurat. (...) Este o perioadă în care trebuie să apărem la televizor să explicăm românilor anumite lucruri. (...) Cu preşedintele României nu am discuţii particulare. Am avut numai discuţii instituţionale. Nu avem o relaţie tensionată. (...) România are nevoie în acest moment categoric de o stabilitate politică. Este o mare greşeală să intrăm într-o zonă de instabilitate politică", a precizat Marcel Ciolacu.

El a spus că periodic se întâlneşte şi vorbeşte la telefon cu premierul Nicolae Ciucă.

„Eu mă văd periodic cu primul ministru Nicolae Ciucă (...) şi vorbim foarte des la telefon. O premieră în politica românească. (...) Încercăm să ne coordonăm activitatea executivă şi legislativă, lucru care nu s-a întâmplat niciodată între doi lideri ai celor mai mari partide din România. (...) Niciodată nu a existat între mine şi domnul Nicolae Ciucă o discuţie că această rotaţie nu va avea loc. Dimpotrivă, discuţia a fost una că în sfârşit a venit vremea în România ca doi lideri politici să respecte acordurile pe care le-au semnat. Veţi vedea că aşa va fi. Din punctul meu de vedere, va fi o rotaţie rapidă, într-un termen foarte scurt", a declarat preşedintele PSD.

De asemenea, acesta a arătat că se pregăteşte pentru funcţie de premier şi că îl doreşte în viitorul guvern pe Mihai Tudose.

„Lucrez foarte mult cu echipele pe care le avem la Partidul Social Democrat, cât şi am discuţii mai ales în zona economică, fiindcă consider că această zonă va fi cea mai importantă pentru perioada următoare. Am discuţii cu colegii cât mai detaliate pe fondurile europene, astfel încât să vedem să nu se mai blocheze niciun fel de mecanism şi lucrurile nu trebuie să stea în mâinile unei singure persoane. Am nişte discuţii aplicate privind situaţie militară din zona Mării Negre", a arătat Ciolacu.

Potrivit preşedintelui PSD, "soluţia" politică şi după anul 2024 ar putea fi o coaliţie PSD-PNL.

„Nu vă ascund şi nu am ascuns-o niciodată. Cred că soluţia în perioada şi după 2024 este tot o coaliţie largă între cele două partide. (...) Eu cred că împreună cu domnul prim ministru Nicolae Ciucă putem creiona în viitor şi din 2024 o coaliţie, dacă nu chiar o alianţă", a arătat liderul PSD social-democraţilor.

În plus, acesta a punctat că speră ca „perioada neagră din PNL se încheie – așa cum de altfel s-a întâmplat și la noi în PSD. Sper că s-a intrat într-o zonă de construcție și în PNL.”. El a adăugat că România are nevoie de cele doua „partide mature”, PSD și PNL.

Referindu-se la scandalul de plagiat privindu-l pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Ciolacu a spus că nu ştie cât de vinovat sau nevinovat este aceasta.

„Eu nu ştiu câte de vinovat sau nevinovat este domnul Bode. Am văzut că preşedintele României a spus că trebuiesc lămurite anumite lucruri până la rotativă. Cu alte cuvinte, ne-a răspuns şi la faptul că această rotativă va avea loc. (...) Poate până la rotativă domnul Bode va avea o decizie a unei instanţe. (...) Mulţi politicieni vor răspunde la această temă cu plagiatele din cauza unui exces făcut la un moment dat pe Victor Ponta", a mai spus preşedintele PSD.

Sursa foto: Agerpres

