Iohannis: Acest război a adus doar suferinţă. Avem datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii

"Acest război a adus doar suferinţă şi deznădejde, crime şi strămutarea a milioane de ucraineni, distrugeri fără precedent şi nesiguranţă. Noi, liderii de pe Flancul estic, avem datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii. Trebuie să continuăm să dovedim fermitate în îndeplinirea angajamentelor de sprijin pentru Ucraina, atât cât va fi necesar, pentru a câştiga acest război. România va continua să facă acest lucru. Nu suntem singuri în demersul nostru. Efortul nostru are un obiectiv şi o amploare transatlantice", a spus şeful statului în deschiderea reuniunii extraordinare a Formatului Bucureşti 9 (B9) de la Varşovia.

El a salutat participarea preşedintelui SUA, Joe Biden, la reuniune, arătând că aceasta reconfirmă substanţa formatului Bucureşti 9 şi angajamentul Administraţiei americane faţă de securitatea Flancului estic.

"Acest angajament este extrem de solid şi vizionar: o prezenţă militară americană crescută, care trebuie să continue, şi pregătirea unei strategii a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagră", a afirmat Iohannis, care a salutat şi participarea secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg.

Potrivit şefului statului, în urmă cu aproape un an, Rusia a încercat să distrugă securitatea europeană şi euroatlantică şi sistemul internaţional bazat pe reguli.

Today at the #B9 summit in Warsaw🇵🇱, with the participation of President Biden @POTUS 🇺🇸 and @NATO SG @jensstoltenberg, almost one year since RU's war against UA🇺🇦 began. This meeting reconfirms the strength of our #Bucharest9 format which I launched with President @AndrzejDuda. pic.twitter.com/5gUfnLtmEi— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) February 22, 2023