Ciolacu: Nu se pierde niciun euro din PNRR. Toată lumea are legi speciale, nu pensii speciale

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că România nu pierde niciun euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, iar legea privind reforma pensiilor speciale trebuie să fie făcută ţinând cont de realităţile din acest moment, scrie Agerpres.

"Într-o reformă trebuie să ţii cont de realităţile care există, faptul că România se află cu un război la frontieră, faptul că eu, de exemplu, Marcel Ciolacu, am spus şi spun în continuare, fără nicio reţinere, Armata nu are pensii speciale. 22 de state ale Uniunii Europene au lege specială pentru pensiile militarilor, Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, toate statele importante din UE, toată lumea are legi speciale, nu pensii speciale, în ceea ce priveşte Armata. (...) Miniştrii de resort negociază, împreună cu ministrul de la Fondurile Europene, abordarea corectă în ceea ce priveşte viitorul. Nu se pierde niciun euro, singurii euro care sunt pierduţi şi aruncaţi pe apa sâmbetei sunt 1 miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate de către miniştri USR", a afirmat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că României i se cere de către Comisia Europeană "o lege responsabilă şi sustenabilă pentru viitor", în cazul în care "s-au făcut abuzuri".

"Nu poţi să lucrezi o zi, să fii magistrat şi să ai la pensie sute de milioane. Acest lucru s-a îndreptat prin lege. A trecut o lege prin Guvern, între timp toate ministerele au avizat această lege, între timp s-a constatat, din discuţiile avute de ministrul Boloş cu Comisia, că nu se îndeplineşte întocmai jalonul trecut de către domnul Cîţu şi de către Ghinea şi de miniştri care au făcut parte din acel Guvern. Duminică trebuie să stabilim în coaliţie care sunt amendamentele, astfel încât să se continue dialogul cu Comisia. Avem dreptul să discutăm şi să găsim soluţiile raţionale. Nu cred că dumneavoastră şi nici românii nu îşi doresc ca mâine 80% din Armata română să fie depopulată şi să îşi dea toată lumea demisia. Trebuie să vorbim cu cei din Armata română şi să le explicăm care este legea", a subliniat liderul PSD.

Sursa foto: LCV/ Shutterstock

