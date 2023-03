Noua OUG13: Ciucă și Ciolacu o dau la întors. Susțin și ei pragul de 9.000 de lei

Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu, respectiv Nicoale Ciucă, au anunțat că susțin pragul propus de Ministerul Justiției, de 9.000 de lei, după ce instituția s-a pronunțat împotriva pragului inițial de 250.000 de lei aprobat în Senat.

Președintele Comisiei Juridice din Senat, Cristian Niculescu-Țâgârlaș, a declarat pentru Libertatea că liderii Coalitiei au decis, duminică, la Vila Lac, dezincriminarea abuzului în serviciu sub pragul de 250.000 de lei. Votul de miercuri din Senat respectă decizia politică, nu e o decizie juridică, precizează senatorul PNL, scrie Libertatea.ro.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că a luat act de propunerea Ministerului Justiţiei (MJ) privind instituirea unui prag de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu, iar coaliţia de guvernare va susţine propunerea venită din partea specialiştilor de la MJ, relatează Agerpres.



"Am luat act de răspunsul Ministerului Justiţiei la solicitarea pe care am făcut-o şi de propunerea privind instituirea unui prag de 9 mii de lei în ceea ce priveşte abuzul în serviciu. Coaliţia de guvernare va susţine propunerea venită din partea specialiştilor din Ministerul Justiţiei. Am discutat şi cu premierul Ciucă şi ne vom însuşi amendamentele la această lege", a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook.



Liderul social-democraţilor solicitase anterior ca Ministerul Justiţiei să prezinte public o variantă de reglementare adecvată pentru pragul valoric la abuzul în serviciu, în acord cu deciziile Curţii Constituţionale, cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi cu opiniile specialiştilor în drept.

Ciucă: Am decis să susținem propunerea Ministerului Justiției

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, anunţă că propunerea Ministerului Justiţiei privind pragul de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu va fi susţinută, el adăugând că liderul deputaţilor PNL din Camera Deputaţilor, Gabriel Andronache, a fost mandatat să depună acest amendament în numele liberalilor.



"În această seară, am decis să susţinem propunerea Ministerului Justiţiei privind pragul de 9000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu. L-am mandatat pe liderul grupului PNL de la Camera Deputaţilor, Gabriel Andronache, să depună acest amendament în numele Partidului Naţional Liberal, în vederea susţinerii şi adoptării lui", a scris Ciucă pe Facebook.

Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal şi a altor acte normative, pentru punerea în acord cu decizii ale Curţii Constituţionale, prin care pragul pentru abuzul în serviciu, care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, se stabileşte la 250.000 de lei.



Ministerul Justiţiei a anunţat, ulterior, că va susţine adoptarea de către Camera Deputaţilor a unui prag de 9.000 de lei la infracţiunea de abuz în serviciu.

Sursa foto: Agerpres

