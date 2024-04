"Tot ce am vrut să-i transmit domnului Cristian Popescu Piedone i-am transmis, până astăzi", a spus Marcel Ciolacu, comentând declaraţia lui Cristian Popescu Piedone că nu se va retrage din competiţia pentru Primăria Generală a Bucureştiului şi că nu va negocia cu nimeni.



Întrebat dacă a avut o discuţie personală cu Cristian Popescu Piedone şi dacă îi va face o nouă ofertă, preşedintele PSD a răspuns că i-a transmis prin intermediul presei şi a subliniat că a terminat ce a avut de spus şi de transmis lui Piedone.



"Tot îi transmit sănătate. Eu am terminat ce am avut de spus şi de transmis domnului Cristian Popescu Piedone, am încheiat. Îi urez, din acest moment, sănătate", a adăugat Ciolacu.



Preşedintele PSD, întrebat dacă ar accepta o ofertă a lui Cristian Popescu Piedone pentru a ajuta la alegerile prezidenţiale, a afirmat că a încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone.



"Vedem la prezidenţiale. (...) Vă rog frumos, am încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru domnul Cristian Popescu Piedone. Eu am spus că trebuie să ne gândim la ce avem de construit pentru Bucureşti, să nu încercăm să rămânem blocaţi în visele personale şi cu asta am încheiat", a precizat el.



Cristian Popescu Piedone, candidat din partea PUSL la funcţia de primar al Capitalei, a declarat, joi, că nu se va retrage din competiţia pentru Primăria Generală a Bucureştiului şi că nu va negocia cu nimeni.



"Nu mă retrag şi nu negociez cu nimeni. Nu m-a sunat şi nu sun pe nimeni. (...) Cred că sunt singurul candidat care, de la început până în prezent, şi până pe 9 iunie, mi-am ţinut verticalitatea. Ce am spus aia am făcut. Zvonurile de retragere sunt la bursa zvonurilor, aruncate de cancelariile şi zvonacii de partid, să îndoiască electoratul. Din păcate, s-au îndoit singuri şi electoratul astăzi este în faza de analiză", a spus Cristian Popescu Piedone, întrebat dacă îi va da un răspuns liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a susţinut că "locul lui Piedone este în echipa" PSD - PNL.

