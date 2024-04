Ciolacu a participat la depunerea de către Gabriela Firea, la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti, a candidaturii pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Ea a purtat un tricou negru, pe care era scris un mesaj în limba engleză: "În spatele unei femei de succes se află femei de succes".

"Vă pot explica ce scrie pe tricou: 40% din lista de consilieri la Primăria Generală sunt femei în zona eligibilă. Este primul om politic care, cred că Olguţa te-a depăşit, a ajuns acolo. Eu vă spun, m-aţi întrebat de tricou. În al doilea rând, ştiţi toată povestea. Şi mă bucur mult că doamna Firea a fost de acord până la urmă să candideze, aflându-ne într-un impas, nu Marcel Ciolacu, nu Nicolae Ciucă, coaliţia. Am luat decizia de a găsi o persoană care să întrunească acele calităţi, astfel încât să ia voturi şi de la dreapta, şi de la stânga. Ştiţi foarte bine ce a urmat. N-a fost ceva împotriva doamnei Gabriela. Doamna Gabriela Firea, asta am spus-o şi o mai spun odată, mi-a spus: Marcel, te rog frumos să iei decizia care este cea mai bună pentru coaliţia de guvernare şi pentru PSD. Nu ţine cont de mine. Acesta este adevărul adevărat", a spus Ciolacu, preluat de Agerpres.ro.

La rândul ei, Gabriela Firea a adăugat: "În primul rând, sunt mamă a trei băieţi, îmi iubesc soţul, îmi iubesc fratele, îi preţuiesc pe colegii mei, dar nu am ascuns faptul - şi nu de acum, din campanie, ci de ani de zile - că sunt o feministă convinsă şi am vrut să aduc un omagiu femeilor care m-au votat acum trei ani şi jumătate şi au fost dezamăgite, bucureştencelor".

"Aproape 65% din bucureştenii care m-au votat erau femei şi vreau să le asigur în continuare de tot suportul meu şi de tot sprijinul meu, nu doar în campanie, pentru că proiectele pe care le-am propus eu, benefice pentru femei, au ajutat şi bărbaţii, şi familiile lor, atât în Senatul României, cât şi ca primar general. Acesta a fost simbolul, nicidecum altceva, nu are o altă conotaţie", a explicat Firea.

Ciolacu ”s-a împăcat” cu Gabriela Firea

"Este oficial, din acest moment, Gabriela Firea este candidat al Partidului Social Democrat pentru un nou mandat la Primăria Generală a Capitalei. Este oficial că doamna Gabriela Firea, împreună cu Daniel Băluţă, cu Robert Negoiţă, cu Rareş Hopincă, cu domnul Ciprian Ciucu, cu domnul George Tuţă, cu Adrian Vigheciu vor face echipa de care are nevoie Bucureştiul. Ce îmi doresc ca să fiu mai mult decât sigur e că toţi vor câştiga, îmi doresc ca în perioada următoare de campanie electorală, împreună cu noi, cu toţi colegii voştri, să reuşim să transmitem bucureştenilor proiectul şi programul administrativ pentru Bucureşti", a afirmat Marcel Ciolacu.

El a spus că Bucureştiul are nevoie de un program integrat.

"Bucureştiul are nevoie de Sorin Grindeanu, are nevoie de Alexandru Rafila, are nevoie de Mihai Tudose, să venim şi să prezentăm bucureştenilor fiecare sector, ce înseamnă să venim cu dezvoltare şi, pe urmă, conectivitatea şi totul integrat într-un plan pentru Bucureşti", a adăugat Ciolacu.

Liderul PSD a susţinut că s-au pierdut 4 ani, iar în Bucureşti s-a ajuns la dublarea staţionării în trafic, la construirea a doar 10 locuri de joacă.

"S-au pierdut patru ani, patru ani risipiţi, patru ani câştigaţi pe minciună, pe neadevăruri, pe ură împotriva unora şi altora şi vedem cu toţii unde s-a ajuns. S-a ajuns la dublarea staţionării în trafic, ajungi la 25 de bărcuţe în Herăstrău, la 10 locuri de joacă, la companiile înfiinţate de doamna Firea care au devenit legale între timp, asta înseamnă să confundăm de fapt politica cu administraţia. Administraţia niciodată nu trebuie să aibă culoare", a mai spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD i-a spus Gabrielei Firea că o va susţine necondiţionat.

"Gabi, eu îţi promit că, alături de colegii tăi, în toată această perioadă vom fi alături de voi necondiţionat. Cred că s-a terminat cu poveştile de supărări între noi, de aranjamente, de cine va candida la preşedinte, dacă Gabi Firea va câştiga Bucureştiul. Îmi cer scuze faţă de dumneavoastră, au fost nişte poveşti, după cum bine vedeţi. Chiar PSD are capacitatea să fie o echipă când interesul cetăţenilor cere acest lucru", a mai declarat Ciolacu.

Gabriela Firea şi-a depus candidatura la Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti.

Sursa foto: Marcel Ciolacu/ Facebook