"O să începem campania electorală în Brăila, pe data de 10, după Ziua Europei, unde a fost cea mai mare investiţie din Europa la un moment dat, celebrul 'pod al lui Tudose', unde iarăşi am vorbit foarte mult de cum s-au găsit şuruburile căzute, de parcă cineva trebuia neapărat să le strângă sau să le desfacă. Dar funcţionează, n-a căzut podul. Cred că trebuie să ne schimbăm, din punctul meu de vedere, abordarea în această campanie electorală, astfel încât românii să iasă cât mai mulţi la vot. Fiindcă dacă vom continua să avem ceartă, minciuni, dezbinare, în acel moment, eu merg la vot fiindcă sunt implicat şi sunt om politic, dar restul de români pot spune 'Mai lăsaţi-ne în pace!' şi ce-i mai rău, nu vor afla lucrurile care s-au făcut în fiecare comunitate", a afirmat Ciolacu.



El a fost de părere că alegerile din 9 iunie ar trebui să fie "despre administraţie, despre performanţa în administraţie şi performanţa de atragere a fondurilor europene".



"Alegerile de pe 9 iunie sunt alegeri despre administraţie, sunt alegeri despre performanţa la administraţie, sunt alegeri despre performanţa de atragere a fondurilor europene. Nu sunt alegeri despre lupte politice sau, şi mai mult, alegeri în care ne luptăm cu duşmani închipuiţi sau din desene animate sau duşmani pe care nu i-a văzut nimeni niciodată, Când nu ai performanţă administrativă, în acel moment încerci prin diferite manipulări să-ţi creezi nişte duşmani astfel încât să câştigi, şi mai rău, încă o dată alegerile, lucru care, de exemplu, se întâmplă la Bucureşti", a subliniat Ciolacu.



Referindu-se la alegerile pentru primăria generală a Capitalei, Ciolacu a susţinut că Gabriela Firea va câştiga, adăugând că şi-ar dori o confruntare TV între aceasta şi Nicuşor Dan în campania electorală, în care fiecare să îşi prezinte realizările.



"Eu vă spun că doamna Gabriela Firea o să câştige alegerile. Cu domnul Piedone, fără domnul Piedone, cu Nicuşor, fără Nicuşor. Mi-aş dori să o văd pe doamna Firea împreună cu domnul Nicuşor la televizor, doamna Firea să spună ce a făcut dânsa în patru ani de zile şi domnul Nicuşor să spună ce a făcut el patru ani de zile. (...) Nicuşor Dan de patru ani, şi acum patru ani, şi acum, are nişte duşmani. Nu-i spune. Normal că-i place să vorbească despre duşmanii pe care îi are, dar pe care noi nu-i ştim. Pentru că el n-are nicio realizare. Are 25 de bărcuţe pe Herăstrău, are 10 locuri de joacă, iar Bucureştiul are trei milioane de locuitori", a spus Marcel Ciolacu.



Premierul a fost miercuri în judeţul Buzău, unde a vizitat mai multe obiective de investiţii cu fonduri europene şi a participat la câteva evenimente electorale.

