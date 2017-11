Desi produsul intern brut (PIB) a crescut cu 5,8%, sectorul constructiilor a inregistrat o pierdere de 5,7% in primele sapte luni ale anului 2017, potrivit unei analize a companiei Euler Hermes. Slaba performanta este cauzata de finantarea redusa a lucrarilor de de infrastructura, a carei pondere in sectorul constructiilor a fost mai mare de 61% in 2015, fata de 57% in 2016 si 2017. Mai mult, ponderea ar putea ajunge chiar la 50% in 2018.

"La nivel macroeconomic traversam un trend crescator, iar companiile in general raporteaza afaceri in crestere. Totusi, cheltuielie deficitare in infrastructura incep sa afecteze negativ anumite sectoare. De asemenea, privind dincolo de cererea de consum robusta, observam o tendinta de crestere a inflatiei, punand presiune asupra marjelor de profit, afectand capitalul circulant si lichiditatile. Toate acestea pot da semnalul unei cresteri in intarzierile la plata in lunile care urmeaza si vor necesita un nivel mai ridicat de monitorizare a riscurilor financiare din partea companiilor", spune Cristina Rusuleanu (foto), country manager, Euler Hermes.

Conform studiului realizat de Euler Hermes sectorul constructiilor a pierdut in ansamblu aproximativ 2% in anul 2016, atingand pragul de 9,6 miliarde euro, in timp ce numarul angajatilor a crescut aproximativ cu 5%. In ceea ce priveste cadrul subsectoarelor exista diferente mari. Asadar, lucrarile de infrastructura inginereasca au pierdut 25.7%, lucrarile nerezidentiale au scazut cu 11.4%, fiind compensate partial de cresterea rezidentiala de 81.2% in primele 7 luni.

Volumul de lucrari de constructii ar fi la un nivel similar celui de anul trecut in cazul in care vor fi indeplinite previziunile privind cheltuielile publice initiale (destul de putin probabil, avand in vedere scaderea din primul semestru). Constructiile au reprezentat 5.6% din produsul intern brut in 2016, se preconizeaza ca va scadea la 5% in 2017.

In ceea ce priveste proiectele private, subsectoarele de birouri si rezidentiale determina cresterea, in timp ce dezvoltarea comerciala a mall-urilor a stagnat in 2017. Cererea de birouri este impinsa de centrele de IT si outsourcing, in timp ce consumul crescut a alimentat si subsectorul rezidential (12.000 de locuinte in 2017 numai in Bucuresti).

Din punct de vedere al evolutiei pietei interne cei 700 de metri de autostrada vor creste pana la 800 de metri patrati pana la sfarsitul acestui an, deoarece unele dintre lucrarile deja incepute in partea de vest a tarii se apropie de final. Chiar si asa, cifrele sunt mici. Drumurile renovate au crescut cu 4% in 2016, mai arata Euler Hermes.

Sectorul rezidential a continuat sa se dezvolte, iar cea mai mare crestere a preturilor pe metru patrat in ultimele 12 luni fiind inregistrata in Bucuresti (aproape +13%) si Cluj (cu 12% mai mult) de la 1.240 euro / metru patrat si respectiv 1.330 euro / metru patrat.

In acelasi timp, lipsa personalului calificat explica performanta slaba atat a producatorilor si comerciantilor de materiale de constructii, cat si a constructorilor. Pe subsectorul materialelor de constructii, adezivii se asteapta sa creasca cu 5% in 2017, dupa o crestere de doua cifre anul trecut. Dezvoltarea programelor de reabiltare termica a ridicat preturile la polistiren cu mai mult de 10% in anul 2016 si, prin urmare, sumele facturate.

In timp ce multi dintre primii 10 jucatori din vopsele si lacuri au avansat cu 10% in 2016, asteptarile sunt pentru o stagnare in cel mai bun caz in 2017, un declin de cateva procente fiind mult mai probabil. Acelasi lucru se intampla si pentru prefabricate. Alte subsectoare, acoperisurile sau tamplaria termoizolata, pot totusi sa prezinte unele tendinte de crestere in 2017, daca cererea din proiectele private sau exportul va fi suficient de robusta.

Analiza SWOT in sectorul de constructii:

Puncte forte

Proiectele private (birouri sau rezidentiale) actioneaza ca factori principali ai cresterii;

Multi dintre jucatorii ramasi in piata in forma mai buna pentru a rezista unor crize decat in perioada 2008 - 2009.

Puncte slabe

Ciclicitatea sectorului;

Tendinta de scadere pentru prima parte a anului din cauza cererii scazute din partea infrastructurii.

Oportunitati

Externalizarea capacitatilor IT sau dezvoltarea centrelor de servicii mentin cererea de birouri in crestere;

Subventiile fiscale in materie de IT vor ramane un avantaj in atragerea de nume mari pentru investitii in domeniu;

Infrastructura rutiera ramane o Cenusareasa a intregii economii, revigorarea (incerta) a acesteia ar stimula intregul sector pe termen lung;

Amenintari