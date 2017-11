Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor a anuntat ca va construi in urmatoarea perioada ansamblul rezidential Luxuria Domenii Residence, care va fi situat in zona de nord a capitalei, intre Bulevardul Expozitiei si strada Aviator Popisteanu, pe un teren de 22.500 mp.

Zona Expozitiei din Capitala este considerata drept viitorul pol al cladirilor de spatii de birouri si, ca urmare, pe langa Impact, au mai cumparat terenuri pentru dezvoltari companii de profil precum Portland Trust, Atenor sau Vastint. Lucrarile pentru prima faza a ansamblului construit de Impact vor lua startul in luna ianuarie 2018 si primele patru imobile vor fi finalizate in iulie 2019, urmand ca intregul ansamblu sa fie gata in iunie 2020. Achizitia terenului a costat grupul Impact aproximativ 12,5 milioane euro, iar investitia totala se ridica la aproximativ 68 milioane euro.

Luxuria Domenii Residence va cuprinde 9 blocuri cu 630 de apartamente de tip studio, cu doua, trei si patru camere, precum si duplexuri cu trei sau patru camere. Studiourile vor avea o suprafata de 54 mp, iar un apartament cu 4 camere poate ajunge si la 230 mp, la care se adauga terase cu suprafete intre 8 mp si 28 mp. Complexul va fi prevazut cu peste 700 de locuri de parcare subterane pentru rezidenti.

"In interiorul ansamblului vom dezvolta un parc natural privat, intins pe o suprafata de 2.500 mp, ce va include zece gradini tematice. Acest parc impreuna cu toate celelalte zone verzi amenajate, de relaxare, fantani si locurile de joaca din cartier vor ocupa peste 40% din suprafata pe care se dezvolta ansamblul", a declarat Bartosz Puzdrowski, CEO Impact Developer & Contractor.

Infiintat in 1991, Impact Developer & Contractor reprezinta unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Romania, cu o experienta de peste 25 de ani in domeniu. Impact a dezvoltat pana in prezent 16 ansambluri rezidentiale, cu peste 400.000 mp construiti si peste 4.000 de unitati livrate la nivel national.