Cum vor schimba materialele ”verzi” felul în care ne construim casele. Interviu cu șeful Holcim

În următorii ani trebuie să ne așteptăm la o dezvoltare tot mai mare a unui segment care în prezent se află abia la început, adică materialele verzi de construcție, care începe să se extindă atât din motivații ecologice, cât și ca norme care vor deveni standard în piață.

Încă din anul 2018, orice clădire de uz public nou construită a trebuit să respecte anumite reguli, astfel încât acestea să aibă un impact cât mai redus în ceea ce privește emisiile de CO2, crescând în același timp eficiența energetică, adică să consume energie cât mai puțină, de preferat din resurse regenerabile.

La finele anului trecut a fost anunțată introducerea noii legislații în această privință, iar, începând cu acest an, aceste norme trebuie respectate și de construcțiile private, adică locuințele. Construcțiile noi trebuie să respecte standardul nZEB („nearly zero energy building”). În legislația națională, clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero este acea „clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanței energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit în proporție de minimum 30% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului, (cum ar fi panourile solare instalate pe imobil) sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii.

În aceste condiții, nici nu este de mirare că sunt tot mai multe ansambluri rezidențiale verzi care au fost lansate sau anunțate pentru perioada următoare. Astfel, se deschide o oportunitate și pentru piața materialelor verzi de construcții.

Companiile producătoare de materiale de construcții fac și ele pasul către această direcție. Unul dintre cei mai importanți producători locali, Holcim, companie prezentă în România încă din 1997, a lansat de curând un gamă de produse betoane verzi. O premieră pentru piața de profil.

Este un concept neobișnuit să te gândești că betoanele pot fi verzi, așa că a luat legătura pentru a ne explica mai multe despre ce înseamnă producția de betoane verzi?

Am discutat pe tema materialelor verzi cu Bogdan Dobre, CEO Holcim România & Market Head Moldova. Acesta consideră că piața va urma calea materialelor verzi, îndrumată atât de eforturile de protejarea a mediului, de tendințele din piață, dar și de reglementările naționale și internaționale.

„Observăm tendința întregii societăți de a lua măsuri pentru a limita impactul crizei climatice și ne așteptăm ca această tendință să câștige amploare și în domeniul construcțiilor. Credem că tot mai mulți clienți vor căuta produse verzi, iar administrațiile centrale și locale vor fi ghidate de nevoia de dezvoltare și implementare a Pactului Verde European”, a mai spus Bogdan Dobre (foto).

Ce este diferit la producție? Este nevoie de echipamente diferite?

Bogdan Dobre a explicat pentru că diferențele în producția acestor betoane nu stă în procesul de fabricare, ci în rețeta lor.

”Procesul de producție per se nu este diferit, cât diferă componența sa: produsul nostru este fabricat cu materii prime locale, utilizate în mod responsabil, având la bază un mixt optim cu cimenturi speciale, cu amprentă scăzută de CO2, ceea ce garantează că acest produs conține până la 20% materiale reciclate”, ne-a explicat oficialul companiei.

Acesta ne-a explicat că materialele reciclate sunt materiale alternative, folosite la fabricarea cimentului cu care apoi este produs betonul verde. Aceste materiale sunt obținute din procesul de producție aferent altor industrii.

Cât despre echipamentele de producție, CEO-ul Holcim ne-a dezvăluit că nu este nevoie de alte tehnologii, betoanele verzi putând fi fabricate folosind aceleași echipamente.

Astfel, înțelegem că efortul companiile în ceea ce privește retehnologizarea fabricilor nu ar trebui să fie o scuză pentru producătorii de materiale de construcții să treacă la produsele verzi, din moment nu este nevoie de mașinării speciale.

Care sunt diferențele față de produsele clasice?

Betoanele verzi nu implică tehnici speciale nici în ceea ce privește utilizarea lor, ne-a mai spus Bogdan Dobre.

„În cazul în care, pentru aplicații speciale, sunt necesare detalii suplimentare, se poate apela la echipa de consultanță tehnică, așa cum se procedează și în cazul celorlalte betoane”, ne-a mai spus CEO-ul Holcim România.

Pot fi folosite pentru orice tip de construcție, fie că vorbim de construcții civile rezidențiale și non-rezidențiale, inclusiv lucrări de fundații speciale, construcții industriale, construcții hidrotehnice, construcții speciale industriale, construcții speciale pentru transporturi pe apă și structuri marine și chiar lucrări de artă.

”Betoanele verzi au un nivel de performanță și de durabilitate superior, îndeplinind mai bine prevederi speciale din proiecte (de ex: betoane cu căldură redusă de hidratare; betoane rezistente la agresivități chimice, betoane rezistente la agresivități sulfatice).

Betoanele verzi contribuie, astfel, la creșterea duratei « de viață » a construcțiilor, iar investiția pe care oamenii o fac este « scoasă în timp » și se traduce într-un nivel mai bun de siguranță a construcției”, ne-a explicat Bogdan Dobre.

Betoanele verzi reduc riscul de apariție a fisurilor din contracție termică în elemente masive, datorită căldurii de hidratare redusă a cimentului folosit în compoziție. Asigură rezistențe superioare la atacurile chimice din medii agresive, inclusiv atac sulfatic și expunere la cloruri, cu efecte directe privind durabilitatea sporită în mediul marin. Își menține lucrabilitatea pentru controlul turnărilor pe timp călduros și a elementelor cu volume mari de beton. Poate fi utilizat pe tot parcursul anului, cu luarea măsurilor necesare pentru temperaturi extreme.

Astfel, putem vedea că mari diferențe între produsele clasice și cele verzi nu sunt, ba chiar vin și cu câteva avantaje în plus, principalul aport fiind acela de reducere a amprentei de CO2 a oricărei construcții cu peste 30%, față de alte betoane preparate cu un ciment standard de tip I.

Holcim a redus consumul de energie al fabricilor sale cu 25%

CEO-ul companiei ne-a oferit și câteva informații legate de investițiile companiei din România, în ceea ce privește reducerea consumului de energie, grupul LafargeHolcim aderând la angajamentul Net-Zero.

„La nivel local, investim constant pentru a asigura eficiența energetică a operațiunilor noastre și pentru a reduce emisiile de carbon. Fabricile noastre din Aleșd și Câmpulung utilizează o serie de metode inovative care au ca scop înlocuirea combustibililor fosili cu combustibili alternativi și recuperarea energiei termice reziduale din procesul de producție a cimentului.

Per total, datorită investițiilor în tehnologizarea și îmbunătățirea proceselor de producție, eficiența energetică a fabricilor din România a crescut cu 25% de la momentul achiziționării lor de către Holcim”, a mai declarat Bogdan Dobre.

Sursa foto: Shutterstock

