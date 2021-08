One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, înregistrează o cifră de afaceri record de 434 milioane de lei în primele șase luni ale anului 2021, în creștere cu 96% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Compania, care s-a listat pe piața principală a Bursei de Valori București în iulie 2021, a raportat o majorare a profitului net de până la 147,5 milioane de lei, cu 267% în plus față de primul semestru din 2020.

„Vânzările generate între iulie și august indică faptul că a doua parte a anului va continua să aducă noi recorduri pe piața imobiliară rezidențială. Cu o poziție de numerar de 350 de milioane de lei începând cu 30 iunie și un venit suplimentar obținut în urma IPO-ului, în valoare totală de 252 de milioane, vizăm o dezvoltare accelerată în următoarele luni,” a declarat, într-un comunicat remis redacției, Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Veniturile din dezvoltarea și vânzarea de proprietăți rezidențiale au crescut cu 51% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 332,8 milioane de lei. Venitul net din vânzările de proprietăți rezidențiale a evoluat în linie cu încasările, înregistrând o creștere de 46%, până la 108,1 milioane lei. Prin urmare, marja netă din vânzările de proprietăți rezidențiale a fost de 32,5% în primele șase luni din 2021. Veniturile din dezvoltarea clădirilor de birouri s-au ridicat la 88,4 milioane de lei, impactul principal fiind generat de dezvoltările One Tower și One Cotroceni Park.

Cheltuielile generale și administrative au crescut doar cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 16,2 milioane lei la 17 milioane lei, în ciuda unei creșteri semnificative a volumului de operațiuni și tranzacții. Prin urmare, EBITDA s-a majorat cu 223%, ajungând la 189,4 milioane de lei, în timp ce rezultatul brut a atins suma de 182,2 milioane de lei, în creștere cu 239% comparativ cu totalul de 53,7 milioane de lei înregistrat în prima jumătate a anului trecut.

Citeste si: Acord de finanțare de 78 mil. euro pentru proiectul One Cotroceni Park

În primele șase luni din 2021, One United Properties a pre-vândut 261 de apartamente cu o suprafață totală de 26.309 mp, 345 de locuri de parcare, 16 spații comerciale și alte unități pentru un total de 96 milioane de euro. Prin comparație, în prima jumătate a anului 2020, Grupul a pre-vândut 85 de apartamente cu o suprafață totală de 12.872 mp, 101 locuri de parcare, două spații comerciale și alte unități pentru 29,3 milioane de euro.

Începând cu 30 iunie 2021, terenurile deținute de One United Properties pentru dezvoltări imobiliare viitoare au atins o suprafață totală de 138.000 mp, arie pe care compania estimează construirea a peste 3.200 de apartamente. Mai mult, One United Properties are în vedere mai multe terenuri care ar putea fi incluse în portofoliul companiei, negocierile pentru acestea fiind în diferite etape.

Sursa foto: Facebook / One United Properties

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

