One United Properties (BVB: ONE) a achiziționat o clădiri istorică din București, în apropierea Ateneului Român, în vederea transformării acesteia într-o nouă dezvoltare de lux a companiei.

Clădirea achiziționată de One United Properties este situată în strada Georges Clemenceau nr. 2 din București, lângă Ateneul Român și va fi denumită One Athénée. Valoarea tranzacției se ridică la 4,9 milioane euro, iar valoarea brută de dezvoltare este estimată la 21 milioane de euro.

„Ne bucurăm de încheierea acestei tranzacții pentru o clădire cu o istorie aparte. În centrul orașului București există un număr important de clădiri istorice, abandonate și care necesită îmbunătățiri semnificative. Prin intermediul acestei dezvoltări vrem să readucem clădirii aprecierea de odinioară, adaptată noii realități. Obiectivele noastre pe termen lung au în vedere și astfel de dezvoltări, deoarece vrem să ne aducem contribuția la protejarea și regenerarea patrimoniului cultural din centrul Bucureștiului,” a declarat, într-un comunicat remis redacției, Victor Căpitanu, cofondator One United Properties.

Clădirea, clasificată ca monument istoric va fi complet renovată de One United Properties. După finalizarea procesului de restaurare, locația va găzdui un spațiu comercial exclusivist la parter și primul etaj. La etajele superioare vor fi amenajate zece apartamente de lux cu vedere spre Ateneul Român. One Athénée este prima dezvoltare a One United Properties care include renovarea unui monument istoric, având ca obiectiv protejarea și regenerarea patrimoniului cultural din centrul capitalei.

One United Properties este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București. Acțiunile companiei au fost listate pe BVB în data de 12 iulie 2021, în urma unui IPO de succes, pe parcursul căruia compania a atras 260 de milioane de lei pentru continuarea dezvoltărilor atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel de birouri. În primele șase luni ale anului 2021, One United Properties a înregistrat o cifră de afaceri record de 434 milioane, o creștere de 96% față de aceeași perioadă a anului 2020 și un profit net de 147,5 milioane lei, o majorare cu 267%.

Sursa foto: One United Properties

