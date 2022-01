Consultant: Creșterea dobânzilor nu va afecta creditarea imobiliară către persoanele fizice, ci companiile

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, în ședința din 10 ianuarie 2022, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022.

Majorarea a fost cauzată, în principal, de creșterea inflației care a urcat la 7,94% în octombrie 2021, de la 6,29 la sută în septembrie, peste nivelul prognozat anterior, sub impactul șocurilor de creștere a prețurilor în special la energie.

„Acest lucru nu este îmbucurător, pentru că va afecta în principal pe cei care doresc obținerea unui credit ipotecar sau imobiliar raportat la indicele ROBOR și aici ne referim în special la companii, care nu beneficiază la obținerea creditelor de indicele destinat consumatorilor persoane fizice.

Din fericire, indicele IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor - n.r.) a înregistrat anul trecut valori minime istorice, spre exemplu de: 1,17 % în T3, 1,08% în T2 și 1,2 în T1 al anului 2021 (cifrele din T4 nefiind încă disponibile)”, afirmă, într-un comunicat remis redacției, reprezentanții companiei Credit24h, divizia de consultanță financiară a Grupului Sud Rezidential.

În acest context, afirmă reprezentanții creditorului, persoanele fizice, cărora li se aplică acest indice IRCC la obținerea unui credit în Lei pentru achiziția unei locuințe, nu sunt afectate de această nouă creștere a dobânzii de referință a BNR, iar obținerea unui credit rămâne în continuare facilă și la un cost redus pentru cei care doresc să își cumpere o locuință.

„Dacă ne raportăm la ultimii 5-7 ani, vom constata că dobânzile și implicit costurile la creditele în Lei au scăzut cu aproximativ 50%. Spre exemplu în anul 2015, marja fixă a a băncilor era situată între 4.62% și 5.5% pe an, iar media ROBOR era de aproximativ 1,5% pe an, lucru care determina la acel moment un cost al dobânzii pentru un credit ipotecar de 6%, chiar 7% pe an.

Prin comparație, în ianuarie 2022, la o marja fixă de 2,5% pe an la care s-a adăugat IRCC de 1,17% rezultă un cost al dobânzii de 3,72% pe an, deci un cost cu valori minime pentru cei care doresc să obțină o finanțare în Lei pentru achiziția de locuințe sau pentru alte tipuri de credite adresate populației.

Un alt aspect important menționat de consultantul financiar este legat de volumul creditelor pentru achiziția de locuințe, care în luna noiembrie 2021 s-a aflat la un maxim de 99,74 miliarde lei.

„Din analizele noastre rezultă că impactul majorării ratei dobânzii de politică monetară de către BNR are un impact minimal asupra costului de creditare pentru consumatorii persoane fizice și este de așteptat ca în anii următori, pe măsură ce economia va crește iar starea de normalitate, atât de mult așteptată, se va instaura, nivelul creditării să depășească cifrele din anul 2021, iar costul creditării să scadă în contextul diminuării factorilor negativi existenți la acest moment, așa cum este inflația de la finalul acestui an”, sunt de părere reprezentanții Credit24h. Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: