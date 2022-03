Primăria Sectorului 6, reabilitări termice pentru blocuri de peste 200 de milioane de lei

Primăria Sectorului 6 anunță lucrări de anvelopare a blocurilor care au nevoie de reabilitare termină în valoare de peste 200 de milioane de lei, administrația locală primim recepția a 37 de blocuri în această săptămână și semnând documentele pentru alte 9 blocuri, se arată într-un comunicat remis redacției.

Potrivit sursei citate, costurile totale actuale ale lucrărilor deja semnate se ridică la 172.329.907,14 de lei, iar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a semnat miercuri, 23 martie, contractul pentru alte nouă clădiri de locuințe care vor intra în reabilitare în următoarele două-trei săptămâni, ridicând costurile totale la peste 200 de milioane de lei.

”Anul trecut, am început lucrările la 37 de blocuri și chiar ieri, 24 martie, am finalizat recepția pentru ele. Mergem mai departe cu anveloparea. Miercuri, 23 martie, am semnat contractul pentru ca încă nouă blocuri din Sectorul 6 să intre în reabilitare”, a declarat edilul Ciprian Ciucu.

Unde s-a făcut deja recepția lucrărilor

Primăria Sectorului 6 a recepționat ieri, 24 martie, lucrările de anvelopare la 37 de blocuri, începute în urmă cu un an.

Anveloparea acestora se ridică la 38.187.155, 85 de lei și vorbim despre:

• Bloc 5A, Aleea Politehnicii, nr. 2;

• Bloc 21P, sc. 1 - 5, Bd. Iuliu Maniu, nr. 17;

• Bloc F3, Strada Preciziei, nr. 16;

• Bloc TD 16, Str. Chilia Veche, nr. 3;

• Bloc D21, Str. Valea Ialomiței, nr. 5;

• Bloc TD12, Drumul Taberei, nr. 97;

• Bloc TD11, Str. Valea lui Mihai, nr. 9;

• Bloc D22, Str. Valea Ialomiței, nr. 3;

• Bloc TD22, Str. Topolovăț, nr. 12.

1.250 de blocuri îndeplinesc criteriile legale și se află pe lista votată de Consiliul Local Sector 6

Acestea nu sunt singurele blocuri care vor intra în procesul de anvelopare în anul 2022. Primăria Sectorului 6 are în vedere să înceapă lucrările la cât mai multe, 200 de imobile având deja toată documentația tehnico-economică întocmită.

Dar asta depinde de sursele de finanțare obținute din fonduri externe sau din linii guvernamentale, care urmează să fie deschise.

Citeste si: Criteriile de eliberare a licențelor de taxi ar putea fi schimbare...

În prezent, pe lista votată de Consiliul Local al Sectorului 6, în anul 2017, sunt înscrise 1.250 de imobile, care îndeplinesc criteriile legale: anul construcției, numărul de apartamente și pierderea energetică a clădirii.

”Nu vă puneți mari speranțe în PNRR, nici un sector din București nu va putea deconta mai mult de 12-20 de blocuri. Din păcate! La toamnă/primăvară se deschide și Programul Operațional Regional, suntem pregătiți cu proiectele pentru a obține finanțare. De aici, am putea să primim finanțare pentru încă 80-100 de blocuri”, a precizat primarul Ciprian Ciucu.

Pașii pe care trebuie să-i urmeze asociațiile de proprietari în cazul anvelopărilor de blocuri

Documentația tehnico-economica întocmită. Odată avută, putem executa lucrările oricând, în funcție de fondurile disponibile;

Dosarul actualizat. Asociația și-a depus toate documentele, nu sunt probleme, urmează ca primăria să facă proiectul tehnic și să înceapă execuția;

Dosarul neactualizat. În cazul în care este incomplet, asociația de proprietari trebuie să contacteze Direcția de Gospodărire Comunală, pentru a-l actualiza. Numărul de telefon disponibil este: 0760.257.402.

Zeci de blocuri așteaptă decizia definitivă a instanței

Pe lista existentă în care apar 1.250 de clădiri care îndeplinesc criteriile legale, sunt câteva zeci care se află în litigiu, după ce Primăria Capitalei și-a asumat anveloparea lor, dar pe parcurs s-a răzgândit.

Citeste si: Lista blocurilor din Bucuresti care vor fi reabilitate de Primarie

”Blocurile de la numărul 1 la 45 au trecut printr-o întreagă epopee: Fostul primar general, Gabriela Firea și le-a asumat că le va anvelopa. Au fost date la PMB. S-au făcut proceduri de licitații cu constructorii, dar PMB nu a mai avut bani să le facă și intenționează să le dea înapoi la sectoare. Constructorii au dat PMB în judecată ca să oblige Primăria Generală să execute contractele, ca să aloce banii. Pentru Sectorul 6, PMB a câștigat procesul pentru 14 blocuri și a decis printr-o HCGMB să ni le dea înapoi, să le anvelopăm noi. Odată ce revin își vor relua locul în lista originală”, a explicat edilul Ciprian Ciucu.

Pe lângă acestea, mai sunt alte 31 de blocuri, din primele 45, pentru care este nevoie să decidă instanța dacă revin înapoi la Sectorul 6 sau dacă obligă PMB sa execute contractul. Dacă instanța dă dreptate PMB, acestea se vor întoarce la sector și își vor relua și ele locul în listă.

Citeste si: Firma care se ocupa de anvelopari intra in insolventa. PMB, tacere

Pozițiile 46, 47, 48, 49 și 54 s-au răzgândit și au transmis în scris refuzul de a începe lucrările. Astfel că Primăria Sectorului 6 va porni reabilitarea la următoarele nouă blocuri aflate pe listă.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Ciucu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: