Închirierile de birouri revin timid, în condițiile în care interesul chiriașilor rămâne unul moderat

Volumul închirierilor pe piața birourilor din Capitală a fost mai mare în primul trimestru din 2022 decât cel de anul trecut, dând semne de revenire, dar interesul chiriașilor încă este unul moderat, în condițiile în care angajații firmelor chiriașe încă preferă să lucreze mai mult de acasă, se arată într-un raport realizat de compania Crosspoint Real Estate.

Volumul total al închirierilor în trimestrul I în București a fost de aproximativ 65.000 mp, o cifră similară cu aceeasi perioadă a anului trecut și cu 10.000 mp mai mult decât în T1 2020, conform datelor Crosspoint Real Estate. Cu toate acestea, interesul chiriașilor rămâne moderat comparativ cu anii premergători pandemiei de COVID-19, când volumul închirierilor a depășit 70.000 mp în 2018, respectiv 80.000 mp în 2019.

Conform Google Mobility Report, prezența la locul de muncă în București - la jumătatea lunii mai 2022 - era cu 23% mai scăzută comparativ cu aceeași perioadă pre-pandemie. Deși, prezența a urcat treptat, de la -62% în aprilie 2020, aceasta rămâne sub nivelul înregistrat în ianuarie-februarie 2020. Această scădere vine preponderent de la angajații companiilor care ocupă spații de birouri și care lucrează de acasă sau în sistem hibrid.

“Probabil că începând cu lunile septembrie-octombrie, ale acestui an, vom avea o imagine mai clară despre cât de mult s-a schimbat sistemul de lucru pentru angajații din clădirile de birouri, acum aflandu-ne la începutul perioadei de concedii. Trecerea la un mod de lucru flexibil era iminentă, pandemia nu a facut decât să accelereze acest trend”, afirmă Ilinca Timofte, Head of Research, Crosspoint Real Estate.

Conform unui studiu realizat de compania noastră - pe baza unui chestionar la care au participat aproximativ 800 de angajați din București și principalele orașe regionale - la sfârșitul anului 2019 mai mult de 65% din angajații români nu aveau posibilitatea de a lucra flexibil Mai mulți călători în mijloacele de transport în comun, traficul auto, la nivelurile înregistrate în 2019.

Traficul la metrou se află în creștere încă de la începutul anului, numărul călătoriilor depășind 12 mil. în luna marie, conform datelor Metrorex, cu numai 2 mil. călătorii sub media lunară a anilor precedenți pandemiei. Conform Google Mobility Report, prezența călătorilor în stațiile de transport în comun din Capitală este și ea în creștere, deși deocamdată mai scăzută decât cea înregistrată la începutul anului 2020. În plus, potrivit TomTom, traficul auto în București în luna mai a acestui an a depășit, în unele intervale orare, nivelurile înregistrate în aceeași perioadă din 2019.

Noi tendințe pe piața birourilor

“Așa cum ne așteptam cu toții, piața de birouri va funcționa de acum încolo în moduri diferite, iar lucrurile pe care le-am observat ca fiind cele mai importante schimbări față de perioada pre-pandemică sunt lucrul hibrid și adaptarea multinaționalelor la această noua realitate prin reducerea spatiilor de birouri pe care le aveau până acum, împreună cu scurtarea termenelor de contractare, însă și faptul că variația dintre cereri și tranzacții a crescut cu circa 30%. De partea proprietarilor de clădiri, aceștia își urmează planurile și se focusează pe ce au deja în lucru și în dezvoltare”, spune Simona Urse, Associate Director, Office Agency, Crosspoint Real Estate.

Începând cu acest an, ieșirea României din starea de alertă și ridicarea restricțiilor după o perioadă de doi ani, total diferiți față de viața pre-pandemie, se mai pot observa și alte tendințe, precum:

Marile corporații s-au întors la birou, majoritatea în format hibrid – sub forme de rotatie (2-3 zile la birou, 2-3 zile cu lucrul de acasă), iar acest lucru va râmane pe termen lung în noua activitate de birouri sau chiar permanent.

Angajații și-au reevaluat prioritățile și își doresc acum să nu mai investească același timp în trafic, cu deplasarea către birouri.

Cererile au crescut mai ales începand cu acest an și au apărut, astfel, și solicitările de achiziții – care nu au existat în pandemie.

Tot cu cererea în crestere au apărut, de asemenea, și proiectele de relocare - ca urmare a situației geopolitice.

Scurtarea termenelor de contractare de la 5 ani, cum erau în mod tradițional înainte de pandemie, până la 3 ani în prezent.

Departamentele de resurse umane, caută la nivel intern, noi modalități și de a readuce angajații înapoi la birou.

Tot din perspectiva angajaților, unele companii devin dispuse acum să renunțe la actualul contact al spațiilor lor de birouri - chiar dacă sunt în perioada contractuală - tocmai pentru a veni mai aproape de aceștia.

Creșterea chiriilor – impactată de inflație și indexarea chiriilor indicelui – HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) – marea majoritate a chiriilor din contractele deja existente au crescut sau vor crește cu aproximativ 5%, majorare care se aplică inclusiv costurilor cu mentenanța.

Dacă până acum chiriile au fost influențate de pandemie prin diverse discounturi, în prezent acele chirii au început sa crească prin efectul contractelor.

“Studiile de profil arată că aproximativ 45% dintre agajați s-au intors deja la birou, iar procentajul creste de la o lună la alta,, dar vorbim cu siguranță de o revenire graduală. Este adevărat că circa 60% dintre angajați preferă modul de lucru hybrid, iar motivele sunt lesne de înteles: independența, flexibilitatea programului, scurtarea timpului în trafic. Însă, pe de altă parte, este foarte crescută și nevoia de apartenență la echipă, de socializare și lucru în echipă, care se diluează considerabil în absenta unui contact fizic cu coechipierii”, explică Florina Grosu, Associate, Office Agency, Crosspoint Real Estate.

