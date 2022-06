Sînziana Pardhan, P3 România: Piața logistică e pe un trend pozitiv, dar ne uităm la costurile utilităților

Piața spațiilor logistice a început 2022 în aceeași notă de creștere pe care a consemnat-o în ultimii doi ani, cu un nivel al închirierilor chiar mai bun decât în 2021, a declarat Sînziana Pardhan, Managing Director la P3 România, , în cadrul conferinței reConstruct 2022, organizată de wall-street.ro.

„După 2 ani de pandemie, când logistica a fost vedeta pieței imobiliare, se pune întrebarea: Ce urmează? Lucrurile stau bine. S-au închiriat în jur de 277.000 mp în primul trimestru, ceea ce reprezintă cu 5% mai mult ca în primul trimestru din 2021. Lucrurile s-au menținut pe un trend pozitiv, dar avem oarecare motive de îngrijorare în a doua jumătate a anului.

Noi ne-am concentrat în ultimii ani pe parcul nostru P3 Bucharest A1, unde gradul de neocupare e sub 5%. Am făcut și un prim pas pe un segment nou, cel de city logistics și am cumpărat primul teren în estul Bucureștiului, pentru o astfel de dezvoltare”, a spus Sînziana Pardhan

Potrivit ei, piața încă beneficiază de efervescența consumului de bunuri din ultimii ani, iar 2022 arată foarte bine per total, dar apar îngrijorări care nu sunt legate de scăderea cererii, ci de creșterea costurilor utilităților și materialelor de construcție.

„În continuare există cerere, nu vedem o diminuare, dar creșterea costurilor de construcție pune business planurile într-o altă lumină. O mare parte din creșteri vor trebui să se reflecte și în chirie. Provocarea pe termen mediu va fi ecartul între ce poate oferi dezvoltatorul și ce vor putea oferi potențialii chiriași. Dar piața are mecanisme pentru a se regla” a mai spus reprezentanta P3 România.

Sînziana Pardhan spune că obiectivul principal al companiei este acum oferirea de beneficii pentru chiriași, mai ales în condițiile în care costurile cu utilitățile au crescut foarte mult.

„În aprilie, față de 2021, costul facturat la energie a fost cam cu 35% mai mare, iar la gaze cu 135% mai mare. (...) Scopul nostru de acum este să reducem impactul acestor costuri. Vom vedea la anul la cât vom ajunge”, a mai declarat managing directorul de la P3 România.

În aceste condiții, compania vrea să investească în instalarea de panouri solare, pentru care încearcă să găsească un furnizor, după ce a investit și în alte elemente care să crească nivelul de confort, dar și pentru a reduce nivelul costurilor pentru chiriașii săi.

„Vorbeam și în anii trecuți de zona de ESG. La sfârșitul anului trecut am certificat toate clădirile noastre din România. O parte din clădirile noastre erau certificate încă din 2006-2008, dar aveau sisteme vechi de iluminat. Am înlocuit în proporție de 90% cu sisteme LED. Am introdus stații de încărcare pentru mașini electrice, introducem panouri pentru alimentarea cu apă caldă. Panourile fotovoltaice sunt un subiect care apare acum foarte frecvent în discuția cu chiriașii”, a mai spus Sînziana Pardhan la reConstruct 2022.

