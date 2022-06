Divizia de real estate a grupului Altex vrea să dezvolte 20 de proiecte în următorii doi ani

Cometex, divizia de real estate a grupului Altex, are în plan dezvoltarea a 20 de proiecte imobiliare în următorii 2 ani, proiecte pentru care are deja terenurile antamate, a declarat, în cadrul conferinței reConstruct 2022, Adrian Urdă, CEO-ul companiei.

Potrivit lui, Cometex își va concentra atenția către dezvoltarea de parcuri de retail, care sunt mai ușor de construit și care s-au dovedit a fi mai rezistente în pandemie decât marile centre de comerciale, dar și către extinderea către orașele secundare și terțiare.

„Avem deja antamate aproximativ 20 de terenuri, care înseamnă că vom avea 20 de proiecte pentru următorii doi ani. Cinci dintre acestea sunt în București. Mergem și pe orașe ca Motru, Rădăuți, Balș.

Pentru noi, modelul de business este cel de retail park. Centrele comerciale sunt frumoase, dar parcurile de retail sunt comode și facile. Ai venit și ai luat ce-ți trebuie rapid. Sunt mai eficiente și pentru retaileri, și pentru clienți. În plus, se și construiesc mai ușor”, a explicat Adrian Urdă.

CEO-ul Cometex a mai spus că parcurile de retail nu vor fi singura țintă de dezvoltare, compania având în plan și construcția de proiecte imobiliare mixte.

„Vom avea și proiecte imobiliare mari, mixte, care să includă retail plus rezidențial, la Zalău și Focșani”, a dezvăluit Adrian Urdă, la conferința reConstruct 2022, organizată de wall-street.ro.

Acesta a mai spus că orice proiect Cometex nou va veni direct cu dotări și componente de energie verde. De asemenea, potrivit lui, până la finalul anului, toate proiectele Cometex ar trebui să dotate cu panouri fotovoltaice și cu stații de încărcare pentru mașinile electrice.

„Aceste investiții se vor vedea și în costurile utilităților pentru chiriașii noștri, aspect pe care sigur îl vor aprecia”, a mai spus CEO-ul Cometex.

Începutul de 2022 nu a fost peste așteptări, dar a arătat un „bine solid”

Șeful de la Cometex a explicat că începutul de 2022 nu a adus o evoluție peste așteptări, dar a arătat o evoluție stabilă, iar întregul an va fi bun, chiar dacă sunt unele motive de îngrijorare.

„Începutul de an, nu putem spune că a mers foarte bine. A evoluat doar bine, dar este un «bine» solid. Peste ce a fost în intervalul 2019-2021. Chiriașii din centrele noastre comerciale arată și ei bine. Așa cum simțim noi că arată acum piața, credem că e o emoție pozitivă, dublată de pragmatism.

După 2 ani de blocaj, există această emoție de revenire, acest apetit pentru consum. Probabil pe final de an ar putea apărea corecții, dar, per total, trăim cu speranța că 2022 va fi un an bun, cu chiriași fericiți”, a mai spus Adrian Urdă, CEO Cometex.

Sursa foto: Wall-Street.ro / Ovidiu Udrescu

