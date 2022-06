Soluții sustenabile de la Alukönigstahl pentru construcții durabile

În cadrul Lauch & Award Gala Investing in Property din 9 iunie, Alukönigstahl a primit trofeul “Sustainable Aluminum Solution” pentru anul 2021.

Suntem onorați și mândri de acest trofeu și îl considerăm o nouă recunoaștere a activității întregii echipe Alukönigstahl dedicate realizării unor soluții de calitate, sustabile și durabile în timp pentru anvelopele proiectelor din România. Acest lucru este reflectat și in clădirile care au obținut certificare BREEAM la nivel Outstanding cu punctaje premium: Globalworth Square și Matei Millo Office, Lidl România, Vox Technology Park, Expo Business Park, etc. menționează Atilla Beer, Country Manager AluKönigstahl România și Moldova.

Un aport la clasificarea cu punctaj extrem de bun acestor proiecte conform Breeam este adus și de faptul că sistemele arhitecturale Schüco sunt certificate Cradle2Cradle. Acest lucru garantează faptul că produsele, prin designul lor, au obligaţia de a îmbunătăţi sustenabilitatea imobilelor care le integrează şi de a încuraja economia circulară, prin transformarea lor facilă în resurse reutilizabile în procesele de producție. Durabilitate și păstrarea valorii, robustețea, rezistența la coroziune, înlocuirea simplă a pieselor supuse uzurii sunt câteva atribute garantate de această certificare.

Chiar dacă greutățile de aprovizionare din piața materiilor prime și creșterea prețurilor la energie sunt fenomene care continuă și în 2022, în primele 5 luni ale anului Alukönigstahl a semnat peste 160 de contracte pentru proiecte mari, medii sau mici. Unul dintre acestea este a doua clădire U Center, care va completa numărul spațiilor de birouri verzi din București cu peste 33.000 mp. Alukönigstahl a livrat în 2020 sistemele pentru cei aproximativ 11.000 mp de perete cortină pentru U Center 1, iar anul acesta va livra 12.000 mp pentru clădirea U Center 2. Alte proiecte includ clădirile de birouri ale unor companii ca Bosch și Continental sau dezvoltări imobiliare: Lakeview Residence, Avalon Residence, Triama Residence, magazine din rețeaua Lidl, Penny sau diverse alte clădiri.

De asemenea, în procesul de digitalizare a companiei, pentru îmbunătățirea serviciilor dedicate clienților noștri, am implementat un nou sistem de gestiune care folosește cititoare de coduri de bare pentru comisionare. În plus, prin reorganizarea sistemului de livrări către clienți, s-au realizat trasee optimizate care au redus consumul de combustibil și amprenta de carbon a activității noastre. Consider că pentru ca orice companie să fie viabilă și profitabilă pe termen lung, ESG trebuie să stea în centrul a tot ceea ce face. Ca atare, companiile trebuie să ia în considerare și să guverneze suficient toate aspectele legate de problemele de mediu și cele sociale pentru a atenua riscurile asociate și pentru a se asigura că sunt bine poziționate pentru a captura orice oportunități care ar putea apărea, completează Atilla Beer, Country Manager AluKönigstahl România și Moldova.

În 2020, Alukönigstahl a aniversat un sfert de secol de activitate în România, perioadă în care a devenit un etalon de excelență și creativitate în industria sa. În cei 26 de ani de activitate din România, AluKönigstahl a asigurat cele mai eficace soluții tehnice şi a realizat peste 8.000 de proiecte şi construcții reprezentative, precum: Millo& Tandem Office, Dacia One, U Center, Ana Tower, Globalworth Square, Coresi Business Resort, SkyTower, GlobalworthTower, UBC Iaşi, Cluj şi Timişoara, Luxuria Residence, Isho Living U1 & U2, Nordis Mamaia, Neo Mamaia, Wings Cluj, Nusco City, Cortina North. Nivelul de expertiză al companiei și atenția pentru eficiența soluțiilor și sistemelor pe care le propune, transformă Alukönigstahl într-un partener de încredere atât pentru investitori, cât și pentru arhitecții care doresc să implementeze soluții inovatoare pentru uși, ferestre sau pereți cortină.

