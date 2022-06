Cluj-Napoca domină piața clădirilor de birouri din provincie - opt proiecte noi anunțate pentru următorii 3 ani

Piața spațiilor de birouri moderne din Cluj-Napoca este a doua ca mărime din țară, după București și sunt premise să rămână așa și în următorii ani. Investitorii imobiliari au în plan opt clădiri de birouri, de clasă A, în Cluj-Napoca, care vor avea în total o suprafață de 130.016 mp, până în 2025, ce reprezintă aproximativ jumătate din stocul actual de birouri moderne din oraș, conform unei analize realizate de Fortim Trusted Advisors, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

În acest moment, stocul de spații moderne de birouri din Cluj-Napoca înregistrează o suprafață totală de 260.317 mp, dar sunt în diverse faze de aprobare sau de construcție opt clădiri de birouri, printre care se numără Via Office Building, proiectul Iulius Group, Grand Park City, două clădiri în proiectul Bonjour Office Building și mai multe clădiri în proiectul Liberty Techology Park. Cea mai avansată construcție este Via Office Building, care se preconizează ca va fi gata la sfârșitul acestui an și va aduce pe piață o suprafață de 12.191 mp spații de birouri clasă A.

“În ultimii ani, au fost propuse mai multe proiecte private ambițioase cu utilizare mixtă, care dau amploare pieței imobiliare din Cluj-Napoca și care vor fi dezvoltate pe foste platforme industriale, doar acestea mai având terenuri mari disponibile. Orașul este atractiv pentru investitorii care activează atât în sectorul comercial – birouri și retail, cât și în cel rezidențial.

Clădirile de birouri reprezintă o variantă bună de Investment, pentru că asigură un yield mare, de 7,75-8%, iar cererea de birouri este constantă, datorită faptului că acest oraș este considerat Silicon Valley din România, cel mai important hub regional al companiilor de IT&C și suport“, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Nicolae Ciobanu, Managing Partner-Head of Advisory al Fortim Trusted Advisors, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate.

Stocul spațiilor moderne de birouri din Cluj-Napoca a început să se dezvolte din 2007, similar cu București, însă într-un ritm diferit, mult mai redus în Cluj-Napoca, până în 2013.

În 2008, de exemplu, în București s-au livrat 408.375 mp de birouri moderne, în timp ce în Cluj-Napoca s-au livrat 12.000 mp spații moderne. Ritmul s-a accelerat însă în următorii ani și în Cluj-Napoca, cel mai mare stoc anual fiind înregistrat în 2016, când s-au dat în folosință clădiri de birouri care au totalizat 57.700 mp spații noi de clasă A. Atunci s-au livrat clădiri de birouri din proiecte mari, precum The Office și Cluj Business Campus 2.

Al doilea an ca intensitate a livrărilor a fost 2019, când s-au dat în folosință cinci clădiri de birouri moderne, cu un total de 41.822 mp. Printre acestea, se numără Novis Plaza, Scala Center și Hexagon Offices, care are cea mai mare suprafață de birouri livrată într-o clădire nouă de birouri în ultimii trei ani, 21.725 mp.

Clădirea de birouri a devenit un etalon pentru mediul de business din Cluj-Napoca, prin calitatea spațiilor de clasă A și prin amplasamentul său, foarte aproape de cel mai important campus universitar și de cartierul rezidențial Bună Ziua, cel mai bine cotat. În Hexagon Offices au închiriat spații de birouri companii precum Accenture, Cognizant-Softvision, Fortech, PRO TV, UMT Software, Future Electronics, Touchpoint Medical, Morphoza, Evalueserve, prin intermediul Fortim Trusted Advisors, membră a Alianței BNP Paribas Real Estate, agent exclusiv al clădirii de birouri.

Pe viitor, cel mai mare volum de livrări se estimează că se va realiza peste trei ani, în 2025, când ar putea să fie inaugurate clădiri care vor totaliza circa 75.000 mp spații de birouri.

Pulsul cererii dă tonul livrărilor

În Cluj-Napoca, gradul de neocupare a clădirilor de birouri este de 8,9%, mai mic decât în București și acest lucru se întâmplă pentru că dezvoltatorii construiesc în special după ce au chiriași ancoră, contracte de pre-închiriere semnate pentru o parte din viitorul spațiu.

Cele mai multe companii care închiriază birouri în Cluj-Napoca vin din domeniile IT&C și suport.

“În acest moment, există puține spații de birouri moderne disponibile, majoritatea cu suprafețe de până în 1.000 mp, în clădiri noi sau în clădiri aflate în proces de modernizare. Pentru suprafețe mai mari, de peste 3.000 mp, există soluția unui contract de pre-închiriere, într-una din birourile aflate în construcție. În momentul în care însă un potențial chiriaș solicită o suprafață mai mare, de peste 3.000 mp, există și varianta build-to-suit, prin care se pot pre-închiria spații de birouri personalizate, în termenele de livrare stabilite împreună cu clientul“, a mai spus Nicolae Ciobanu.

Printre tranzacțiile recente, se numără închirierea unui spațiu de birouri de către Compania Planet Group International, în Maestro Business Center, situată în zona centrală a orașului, printr-o tranzacție realizată de Fortim Trusted Advisors, ce asigură și serviciile de Property Management ale clădirii și reprezintă proprietarul în mod exclusiv pe partea de închiriere. Planet Group este o firmă ce oferă servicii de Design și Development Software și are sediul central în orașul Cluj-Napoca.

Sursa foto: Shutterstock

