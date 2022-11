BuildingLinksForCommunity - provocare pentru a descoperi clădirile care unesc comunități și contribuie la un viitor mai curat

În luna noiembrie, sub hashtag-ul #BuildingLinksForCommunity, cel mai amplu program cultural românesc propune (re)descoperirea clădirilor care unesc comunități, însuflețesc orașele și construiesc un viitor mai curat.

Sub forma unei competiții pe Instagram, generația digitală este încurajată să se uite cu mai multă atenție la clădirile de care sunt legate momente importante, sociale sau istorice, dar și la cele noi, care contribuie la un mediu sustenabil. Cu ajutorul unor creatori de conținut, care oferă propriile exemple, Cronicari Digitali și Holcim România provoacă pe toți locuitorii orașelor să caute acele clădiri emblematice care au un rol activ de #BuildingLinksForCommunity. Prin fiecare construcție la a cărei realizare contribuie prin soluțiile sale, de 25 de ani Holcim își propune să clădească un viitor mai verde, mai inteligent, pentru toți. Pornind de la această idee, provocarea este una simplă: locuitorii orașelor sunt invitați să fotografieze clădiri cu un rol important în comunități. Pot fi clădiri istorice, un liceu, o primărie, muzee, centre culturale, restaurante, magazine sau chiar case în care au stat oameni ce și-au adus contribuția la un viitor mai bun.

Institutul de Domnișoare, peste 100 de ani de școală bucureșteană

De exemplu, Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, aflat în București, în spatele Dealului Patriarhiei, este propus de Ana Rubeli, storyteller cultural și președinte al Asociației Culturale Aici a Stat.

„A fost Institut de Domnișoare înființat pe 17 septembrie 1912, în prezența reginei Elisabeta, a lui Spiru Haret și a altor personalități importante. Aici funcționa școala primară și liceul complet cu secțiunile clasic-modern, real și curs liber.

La acest institut, lecțiile de istorie au fost predate chiar de către A. D. Xenopol sau Nicolae lorga. De asemenea, aici veneau frecvent Octavian Goga, Gala Galaction, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu și Hortensia Papadat-Bengescu. Clădirea este construită în stil neoclasic si astăzi adăpostește Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti. Un loc care mereu a format și unit comunități”, își justifică Ana Rubeli alegerea.

Citeste si: Traseul turistic pentru cei care nu vor superhoteluri, piscine și...

Cea mai instagramabilă clădire din Timișoara

În Timișoara, Silviu Barbul propune Casa Bruck: „Este probabil cea mai fotografiată clădire din Timișoara și probabil una dintre cele mai reprezentative din oraș. Consider că această clădire a fost punctul de plecare pentru formarea comunității @lostintimisoara, care a crescut frumos și care încet-încet a redescoperit patrimoniul arhitectural al orașului și se identifică cu el”.

Sursa Foto: Silviu Barbul

Viitorul construit azi

„Fie că își beau cafeaua de dimineață sau apucă pe grabă dulcele preferat înainte să apese tacticos butoanele ascensorului, ori își rup 30 de minute pentru pauza de prânz la unul dintre restaurantele de la parter sau cer comanda la to go, bucureștenii sunt tare agitați când vine vorba de obiceiurile de la birou. Și cum ar fi o armată de oameni fără un spațiu care să le ofere tot ceea ce au nevoie atât în momentele frumoase petrecute în echipă, cât și în cele mai stresante când totul se derulează pe repede înainte.

Citeste si: Grupul Holcim România sponsorizează 19 spitale din țară cu peste...

Așa că dau și eu un Știați că: One Tower București, clădirea de birouri clasă A, a atins un grad de ocupare de 100%, fiind și prima clădire din România care a obținut cele mai importante certificări internaționale care confirmă siguranța și sănătatea oamenilor la locul de muncă. Este una dintre cele mai înalte clădiri din București și oferă o panoramă unică asupra zonelor verzi din împrejurimi.

Probabil că proiectul #BuildingLinksForCommunity m-a situat printre primii fotografi care pot surprinde în imagini această reușită în piață imobiliară românească, care se orientează tot mai mult datorită dezvoltatorilor și partenerilor deschiși către schimbare către un stil mai sustenabil, mai eficient și mai verde. Salut soluțiile @holcimromania oferite sub forma betoanelor speciale din gama Ultra, betonul cu permeabilitate redusă, betonul cu căldură de hidratare redusă și betonul de înaltă performanță - durabile, recomandate pentru clădiri de anvergură și dezvoltate pentru a satisface cele mai complexe cerințe.

Citeste si: Spaniolii de la Hercesa construiesc un complex de 482 de...

Aceasta este o scurtă poveste culeasă de mine, în imagini și documentare, pe tema clădirilor care unesc comunități. Sper că te-a inspirat să intri în competiție!”, scrie fotograful Ana Maria Mincă.

Case noi, prin cartiere

Bogdan Buzuleac, cunoscut online ca fotograf de travel și arhitectură, completează #BuildingLinksForCommunity cu o construcție nouă cu rol funcțional în București.

„Orice clădire, scoasă din contextul propriei comunități, este lipsită de viață. Tocmai de aceea am acceptat provocarea de a descoperi clădiri care creează legături și, în calitate de archilover, am ales să surprind această conexiune cu comunitatea chiar în București.

Pornim deci la pas prin cartierul Timpuri Noi, unde obiectivul aparatului capturează design-ul contemporan-elegant al complexului rezidențial ONE. Investitorul este lider de piață în dezvoltarea imobiliară din Nordul Capitalei, cu un portofoliu de imobile verzi premiate de către numeroase instituții din țară și din străinătate la capitolul eficienţă energetică și soluţii moderne şi prietenoase cu mediul.

Citeste si: Nicușor Dan: Blocul Rosenthal va fi consolidat cu 41 mil. lei...

Practic, odată cu cele 108 unităţi locative, distribuite în două corpuri de clădire, dar și cu cele 2 hub-uri comerciale situate la parterul fiecărei unități, ONE Timpuri Noi păstrează cadența construcțiilor din seria cu același nume care oferă comunității apartamente cu finisaje de înaltă calitate folosindu-se de toate avantajele clădirilor verzi. Vorbim de materiale durabile, eficiente energetic, instalații ce reduc poluarea aerului și asigură o calitate excelentă a mediului interior.

Pot să spun că proiectul #BuildingLinksForCommunity m-a situat printre primii fotografi care au șansa de a surprinde în imagini o altfel de abordare a subiectului imobilelor rezidențiale, șansă care mă face să privesc diferit prin obiectiv. Vedem zilnic corpuri mari de sticlă care ascund comunități, însă ONE a decis să le protejeze și să le pună în valoare într-un mediu sigur și durabil. Iar cei de la Holcim România au pus în aplicare misiunea ONE și la nivel tehnic, grație betoanelor speciale din gama Ultra, care diminuează riscul de infiltrare a apei și oferă durabilitate, și mortarelor Morpla, fabricate în stația de betoane și livrate direct în șantier”, scrie Bogdan Buzuleac.

Citeste si: Fratele geamăn al lui Ștefan Mandachi preia un centru comercial din...

Competiția #BuildingLinksForCommunity este deschisă pe Instagram până pe 11 decembrie, regulamentul fiind disponibil pe https://bit.ly/BuildingLinksHolcim.

25 de ani de activitate Holcim în România

Peste 19 milioane de metri cubi de beton și peste 80.000 de proiecte de construcție realizate – aceasta este contribuția Holcim la un spațiu construit mai sustenabil, în cei 25 de ani de activitate în România: de la clădiri de birouri de anvergură din țară, la mari centre comerciale, la dezvoltări rezidențiale, școli, spitale, depozite logistice, dezvoltări industriale și fabrici, la proiecte de infrastructură: autostrăzi, metrou, aeroporturi și, inclusiv case, parcări, alei.



În 2014, Holcim România a fost primul producător din industria construcțiilor care a pus la dispoziția părților interesate Declarații de Mediu pentru Produs (EPD), care certifică reducerea amprentei de carbon, întocmite per categorie de produse fabricate local: ciment, beton și agregate. În 2019 și anul acesta, declarațiile de mediu au fost actualizate și re-validate extern, acest proces confirmând angajamentul Holcim de a oferi industriei produse sustenabile.

Declarațiile de Mediu ajută arhitecții, proiectanții, dezvoltatorii și constructorii să ia decizii informate în procesul de selectare a materialelor de construcții, iar prin folosirea de materiale sustenabile, validate extern, Holcim oferă beneficiul de creștere a punctajului în schemele de certificare a clădirilor verzi (LEED, BREEAM, Green Homes, etc).

Produsele care au obținut anul acesta Declarații de Mediu pentru Produs sunt: betonul verde ECOPact, cimentul verde ECOPlanet, și lianții hidraulici Dorosol și Doroport.

Organizatorii campaniei #BuildingLinksForCommunity

Cronicari Digitali este platforma culturală creată de agenția Zaga Brand și Asociația Human Made Art pentru a traduce în formate atractive pentru noile generații și publicul larg comunicarea unor obiective și proiecte de patrimoniu cultural. Zaga Brand, agenția de PR și comunicare digitală cu o expertiză recunoscută pe plan național și internațional pentru digital storytelling, este nominalizată anul acesta la PR Award pentru proiectele sale în categoriile Corporate Communication, Digital PR, Media Relations & Influencer Relations, Communication in the public sector și Events.

Pe lângă cel mai popular podcast cultural, Cronicari Digitali a mai dezvoltat în acest an „Treasure Games in The Park: Ținutul Buzăului”, primul reality show în social media din România, dar și o a doua ediție a rezidenței digitale de storytelling pe Via Transilvanica împreună cu primul festival care a reunit comunitățile de pe cel mai amplu traseu cultural al României, desfășurat pe 1.400km.

Holcim România sărbătorește anul acesta 25 de ani de activitate în România. Compania produce materiale de construcții performanțe, având ca principal obiectiv tranziția către o afacere complet sustenabilă, prin dezvoltarea unor produse cu amprentă de carbon cât mai redusă și printr-o preocupare constantă pentru protecția mediului.

Pe lângă compania Holcim, parte din grupul de companii Holcim România sunt și Somaco Grup Prefabricate (cinci fabrici de prefabricate și una de BCA) și Geocycle România (trei puncte de lucru pentru pretratarea deșeurilor).

Toate proiectele grupului lucrează în sinergie pentru consumul responsabil de resurse naturale, utilizarea de tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor, scăderea impactului din transport prin optimizarea traseelor de distribuție și prioritizarea mijloacelor cu consum redus de combustibil.

Specialiștii Holcim dezvoltă materiale pentru viitor bazându-se pe inovație și digitalizare, având ca principali vectori responsabilitatea socială și față de mediu, pentru comunități mai sustenabile, într-o economie circulară.

Sursa foto: BuildingLinksForCommunity/ Ana Rublei- Cronicari digitali

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: