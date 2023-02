Guvernul alocă bani pentru consolidarea a peste 230 de clădiri din 100 de localități

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei consolidează 238 de clădiri, blocuri de locuinţe, spitale şi şcoli, cu finanţare nerambursabilă din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a anunţat ministrul Cseke Attila, relatează Agerpres.

El a precizat că a semnat, până acum, 168 de contracte de finanţare, în valoare de 441 milioane de euro, pentru 238 de clădiri aflate în 100 de localităţi din România.



"Finanţarea este asigurată în întregime de Ministerul Dezvoltării, iar banii nu trebuie returnaţi. De la începutul mandatului meu de ministru am dispus modificarea legilor vechi care nu ajutau consolidarea clădirilor, am derulat apelul de proiecte şi avem sute de contracte de finanţare semnate. Având finanţarea asigurată, autorităţile locale trebuie să treacă la faza de implementare a investiţiilor", a declarat ministrul Dezvoltării, potrivit unui comunicat de presă.



Potrivit ministrului, 148 de proiecte, în valoare de 261.981.343,88 de euro, vizează consolidarea seismică şi renovarea energetică a 162 de clădiri publice, unităţi medicale, de învăţământ şi sedii administrative, iar alte 20 de proiecte, în valoare de 179.057.623,29 de euro, vizează consolidarea a 76 de clădiri rezidenţiale multifamiliale. Cele mai multe contracte au fost semnate cu autorităţile locale din Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Galaţi şi Prahova.



Cseke Attila a amintit că, începând din acest an, Ministerul Dezvoltării derulează şi Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care pentru anul 2023 are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare şi 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanţarea este de 100%.



MDLPA nu cere cofinanţare nici de la locatari, nici de la autorităţile locale sau centrale, a subliniat ministrul Dezvoltării.



Până în prezent, pentru Programul naţional, au fost depuse cereri de finanţare în valoare de 4.635.562.231,97 lei, pentru consolidarea a 277 de clădiri publice şi blocuri de locuinţe din întreaga ţară, dintre care 128 sunt din municipiul Bucureşti - a arătat ministrul, subliniind că apelul de depunere a cererilor de finanţare este deschis până pe 20 februarie 2023, ora 23.59.

Sursa foto: Facebook / Attila Cseke

