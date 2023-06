reConstruct Forum 2023: de ce cartierul poate fi hub-ul urban al viitorului

Pe 13 și 14 iunie, wall-street.ro și start-up.ro organizează evenimentul reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future. Evenimentul are loc la Hotel Sheraton din București și strânge la un loc experți în urbanism, mobilitate, imobiliare, precum și reprezentanți ai Primăriei Municipiului București și Primarul Sectorului 2 din Capitală.