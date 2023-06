reConstruct Forum 2023: cum regenerăm orașele și le facem mai verzi?

reConstruct Forum 2023 - State of Real Estate - Build for the Future, eveniment organizat de wall-street.ro și start-up.ro, are loc pe 13 și 14 iunie la Hotel Sheraton din București și strânge la un loc experți în mobilitate, construcții și imobiliare, precum și autorități ale autorităților centrale ce vor discuta despre modul în care se pot transforma orașele.