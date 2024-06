În ultimii ani, tot mai mulți dezvoltatori importanți din România discută despre necesitatea de a dezvolta proiecte sustenabile, clădiri care folosesc tot mai puțin sau deloc combustibili fosili pentru încălzire sau alte nevoi. Această tranziție, schițată prin cadrul ESG (mediu, societate și guvernanță), se vede și în proiectele de viitor ale dezvotatorului One United Properties care a decis să se concentreze, pe viitor, doar pe construcții sustenabile, cel puțin pe partea de proiecte cu scop multiplu. Mihai Păduroiu, CEO-ul diviziei de birouri a companiei, a explicat în cadrul reConstruct 2024 importanța găsirii partenerului corect pentru fiecare clădire de birouri.

Construcțiile care au emisii scăzute de carbon sunt tot mai căutate în piață, atât pe partea de imobiliare, dar mai ales în cazul clădirilor de birouri sau a celor cu scop multiplu care înglobează și spații comerciale, dar și spații de birouri și zone de relaxare. Există și un impuls din partea Uniunii Europene pentru a construi ansambluri ce se folosesc tot mai puțin gaze pentru încălzire sau alți combustibili poluanți, dar realitatea arată că tranziția este scumpă și majoritatea construcțiilor de birouri sunt învechite și necesită investiții mari în următorii șase ani.

„Trebuie să înțelegem că aceste tehnologii costă foarte mult și au și o întreagă infrastructură asociată care nu e ușor de administrat sau exploatat. Companiile au această agendă ESG, dar vor reduceri la chirie - nu se poate,” a spus Păduroiu, vorbind despre așteptările unora dintre cei care închiriază spații de business.

În acest context, găsirea partenerilor potriviți, care înțeleg importanța acestor cheltuieli, dar și beneficiile pe care ele le aduc - pe termen lung - este important. „Noi, după ce am semnat înțelegerea cu Infineon, am luat decizia ca pentru toate proiectele să schimbăm strategia, de acum încolo. [Vrem] să ne bazăm doar pe genul acesta de abordări în care avem parteneri care înețeleg valoarea acestor investiții. Altfel, nu construim”, a explicat șeful diviziei de birouri a One United Properties.

El se referă la clădirea de 57 de milioane de euro pe care One United Properties o construiește pentru compania germană Infineon, o clădire cu o suprafață de 20.000 mp descrisă care folosește tehnologii moderne pentru a înlocui combustibilii fosili în sistemul de încălzire și răcire.

„Am adus sistemul Geo-Exchange care, pentru nevoile lor și ale unei clădiri de birouri, funcționează și mai bine. Are eficiență mare pentru că nu sunt vârfuri de utilizare a apei calde așa cum e la o clădire rezidențială. Există o constanță mult mai mare, deci sistemul e mai eficient în acest user case,” a explicat acesta.

„Am reușit să eliminăm complet orice formă de chiller în clădire, orice legătură ca gazele (nici ca sistem de rezervă), iar tot sistemul aferent de coșuri a fost astfel eliminat. Vom încălzi și răci totul, inclusiv laboratoarele Infineon, cu acest sistem”, a adăugat Păduroiu. Acesta a subliniat că reducerile de cheltuieli se văd ca urmare a micșorării a facturii de utilități și nu numai.

reConstruct Forum & Awards 2024 - Construim pentru Oameni este un eveniment organizat de wall-street.ro și Start-up.ro, cu susținerea de VASTINT Romania, P3 Logistic Parks, One United Properties, Imobiliare.ro, Genesis Property, Meta Estate și CPI Property Group, și cu sprijinul IMOD Flowers și WINEDEALS.ro. Parteneri media: Bucharest Real Estate Club (BREC), iQads, Bursa Construcțiilor, MATEK și daibau.

Sursa foto: Wall-Street.ro

