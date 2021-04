Tot ce trebuie să știm despre varianta COVID-19 din India

Sistemul medical indian este în colaps de câteva zile bune. Spitalele sunt sufocate, iar oamenii așteaptă afară pentru un pat în unitățile medicale. Inclusiv spitalele private sunt copleșite și nu mai pot primi pacienți infectați. În plus, acest context a favorizat și dezvoltarea unei piețe negre a oxigenului, iar mulți dintre cei care au boala stau la rând pentru umplerea unor butelii. Însă ce a declanșat accelerarea pandemiei la un asemenea nivel? Care sunt informațiile din jurul variantei COVID din India care a îngenuncheat țara cu peste 1 miliard de locuitori?

În ultimele 24 de ore, India a înregistrat peste 360.000 de cazuri noi și peste 3.000 de decese. De altfel, a și sărit de pragul de 200.000 de decese.

Dr. Octavian Jurma, medic cercetător, a declarat, într-o discuție cu wall-street.ro, că situația pornește de la senzația greșită a deținerii controlului asupra pandemiei. Odată ce autoritățile au transmis că pandemia este în limite normale, iar măsurile de relaxare nu au fost implementate cu responsabilitate, cu atât mai mult în cazul noilor tulpini, populația a uitat de riscurile impuse și infectările au curs fără oprire.

”Avem totul sub control, pandemia e sub control, tulpina e sub control, parcă ar fi un ecou din România în India. Din păcate, pandemie înseamnă că toată lumea se infectează, lucru care a fost perceput drept filosofie de sănătate publică, în unele cazuri. Să luăm drept exemplu Suedia, care a îmbrățișat imunizarea de turmă, dar care a eșuat”, a menționat Jurma.

Sursa Foto: OMS/ Cazurile raportate în ultimele 7 zile la 100.000 de locuitori

Tot ce trebuie să știm despre tulpina din India

Raportul săptămânal al OMS arată că cele mai multe cazuri de coronavirus au venit din India, SUA, Brazilia, Turcia și Franța, dintre care India a înregistrat o creștere de 52%.

Varianta B.1.617, din India, a fost descoperită în peste 1200 de secvențieri efectuate în 17 țări. Mutația în cauză, descoperită în India în decembrie 2020, a suferit la rândul ei alte mutații. Cu toate acestea, B.1.617 rămâne cea cu cel mai înalt nivel de contagiozitate.

Sursa Video: BBC News India

Cercetătorii pun violența acestui val pe seama a două aspecte:

nerespectarea regulilor sanitare și adunările mari de persoane (sărbătoarea culorilor, la care au participat milioane de oameni),

Oamenii de știință încă cercetează generalizarea studiilor de laborator, realizate pe dimensiuni limitate ale eșantionului, precum și studiile altor variante cu mutații cheie similare, pentru variantele de circulație largă ale B.1.617.

Până la apariția unor noi rezultate, OMS îndeamnă la respectarea regulilor de protecție și la responsabilitate și supraveghere din partea autorităților.

Sursa foto: BBC News India/ Facebook

