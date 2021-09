IOLA Center | De la echitație la recuperare medicală: business-ul apărut în urma unui accident

Un accident ne poate influența percepția asupra vieții în mod decisiv, în numai câteva momente. De aici, a pornit și povestea Ioanei Berza, fondatoarea IOLA Center, care, în urma unui accident de călărie, a decis să-și deschidă o clinică de recuperare medicală.

Ioana Berza este din Bacău și a inaugurat clinica de recuperare medicală în decembrie 2018, după o investiție de 1,4 milioane de euro, dintre care peste 650.000 euro doar pentru aparate.

Însă Berza povestește că povestea clinicii a pornit cu zece ani mai devreme de momentul inaugurării, pe când ea era campioană națională la categoria Echitație pentru Amatori.

”Unul dintre caii mei m-a luat prin surprindere la un antrenament, oprindu-se brusc în fața unui obstacol. Căderea a fost brutală și am avut nevoie de timp îndelungat pentru revenire, din cauza herniilor și deformărilor de coloană pe care le-am acumulat în timp. Am avut un al doilea accident la picior la puțin timp după ce m-am recuperat. De data aceasta, călcâiul meu era într-o stare gravă și ar fi trebuit să mă operez, însă am ales fizioterapia. Atunci, interesul meu pentru recuperarea medicală a început să crească și am dedicat din ce în ce mai mult timp studiului și research-ului necesar deschiderii unei clinici care să ofere astfel de servicii”, a declarat Berza, într-un interviu wall-street.ro.

Sursa Foto: Ioana Berza

Antreprenoarea a dezvăluit și de unde provine numele clinicii, rezultat al creativității sale. A pornit de la prenumele său, Ioana, din care a ales prima literă, căreia i-a alăturat cuvântul “ola”. În limba hawaiiană, “ola” înseamnă sănătate.

”Am simțit că nu mai am energia necesară să continui”

Ioana Berza a mărturisit că drumul antreprenoriatului nu a fost deloc ușor, gândindu-se să renunțe de câteva ori, mai ales că a fost vorba de un domeniu nou pentru ea.

”Am simțit că nu mai am energia necesară să continui în câteva rânduri, însă nu am renunțat și mă bucur că s-a întâmplat așa. Pentru mine, provocarea cea mai mare a fost să deschid o afacere într-un domeniu nou. Mi-am dat seama încă de la începutul drumului pe care pornisem – cel de antreprenoare, că este nevoie de eforturi mari ca să îmi pot pune în aplicare misiunea personală. Mi-am asumat că aveam să petrec trei ani la facultate fără garanția că voi mai fi la fel de motivată să deschid o clinică după absolvire”, a adăugat antreprenoarea.

Înființarea clinicii a presupus proiectarea și construcția clădirii, cercetarea necesară achizițiilor, contractarea furnizorilor și montarea aparaturii medicale și a instalațiilor necesare funcționării acesteia. Pe lângă acest proces care a durat doi ani, antreprenoarea a mai dedicat încă un an obținerii avizelor și autorizațiilor legale de funcționare, cât și recrutării echipei.

Am studiat Finanţe, Bănci, Burse şi Asigurări, dar și Marketing și cel mai mult mi-a plăcut să îmbin creativitatea cu deciziile. Nu mă simțeam confortabil în rolul de angajată și am preferat să îmi deschid propria afacere. Ioana Berza, fondatoare IOLA Center

Însă, înainte de a se gândi la deschiderea unei clinici și în afară de pasiunea pentru călărie, Ioana Berza a mai avut job-uri în domeniul financiar-bancar și în marketing, ”job-uri în care mi-ar fi fost mai ușor din punct de vedere emoțional și în care nu aș fi investit atât de multe resurse, sentimente și timp”, după cum spune aceasta.

Cu ce afecțiuni se prezintă cel mai des românii

Nu mai e un secret pentru nimeni că românii nu se gândesc la prevenție când vine vorba de sănătate. Astfel, ajung la medic când durerile devin aproape insuportabile, aspect confirmat și de Berza.

”Din păcate, românii nu sunt obișnuiți cu prevenția și amână tratarea durerilor până când acestea se agravează. O altă provocare pe care o avem în tratamentul pacienților este faptul că mulți dintre ei renunță la exercițiile pe care le recomandăm pentru consolidarea rezultatelor obținute în clinică. După ce reușesc să scape de durere cu ajutorul medicilor și fizioterapeuților noștri, pacienții ar trebui să își continue exercițiile și acasă, însă deseori nu o fac”, a explicat aceasta.

Totodată, Berza a mărturisit că ea este atrasă de domeniul recuperării medicale neurologice, pentru că aici ”văd cele mai spectaculoase reveniri”.

IOLA Center, peste trei ani

Ioana Berza a rămas în Bacău, orașul său natal, însă analizează opțiunea extinderii, susținând că are anumite oferte în Brașov și București. Antreprenoarea vrea ca afacerea sa să crească organic, sperând la o mărire a bazei de pacienți în următorii trei ani.

De asemenea, Berza se gândește și la mărirea echipei, dar și la achiziționarea de aparatură nouă.

Bineînțeles, Berza a făcut referire și la perioada de pandemie, când business-urile au luat o pauză. Antreprenoarea a precizat că atât închiderea, cât și redeschiderea afacerii au fost momente dificile în 2020.

”A fost nevoie să achiziționăm noi aparate și consumabile pentru a implementa măsurile necesare de protecție a sănătății clienților și angajaților noștri. În același timp, odată cu reluarea activității, clienții noștri au fost precauți cu privire la accesarea diverselor tipuri de servicii, printre care și cele de recuperare medicală”, a adăugat aceasta.

De ce servicii pot beneficia românii în clinică

IOLA Center oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie și ozonoterapie, iar prețul unei ședințe standard care include o sesiune cu ultrasunete, laser de înaltă intensitate și masaj este de 110 lei. Pe site, pot fi găsite toate tipurile de ședințe și pachete disponibile.

Printre aparatele de care IOLA Center dispune se numără:

Sistemul David – poate trata afecțiuni ale coloanei vertebrale precum hernia de disc, scolioza, spondiloza, cifoza, atitudinivicioase, indiferent de vârstă.

– poate trata afecțiuni ale coloanei vertebrale precum hernia de disc, scolioza, spondiloza, cifoza, atitudinivicioase, indiferent de vârstă. Super Inductive System – utilizat în traumatismele ortopedice, dar și în cazurile neurologice; indicat în toate stadiile afecțiunilor dureroase: mobilizarea articulară, vindecarea fracturilor, miostimularea, reducerea spasticității.

– utilizat în traumatismele ortopedice, dar și în cazurile neurologice; indicat în toate stadiile afecțiunilor dureroase: mobilizarea articulară, vindecarea fracturilor, miostimularea, reducerea spasticității. CareTherapy - poate fi folosit în orice stadiu de evoluție a unei afecțiuni, pe oricare parte a corpului.

- poate fi folosit în orice stadiu de evoluție a unei afecțiuni, pe oricare parte a corpului. Laserul Irradia – laser medical, inventat de Robert Nobel. Are efecte anti-inflamatorii, dar și antialgice, de cicatrizare a operațiilor, escarelor, tăieturilor și rănilor.

– laser medical, inventat de Robert Nobel. Are efecte anti-inflamatorii, dar și antialgice, de cicatrizare a operațiilor, escarelor, tăieturilor și rănilor. Masa de elongații cu microunde - realizează decoaptarea coloanei vertebrale la nivel cervical, toracic și lombar.

Sursa Foto: Ioana Berza

Sala de kinetoterapie dotată cu:

Kinesis One – sistem de scripeți care acoperă toate cele trei planuri de mișcare,

– sistem de scripeți care acoperă toate cele trei planuri de mișcare, Climb excite – aparat care ajută la fazele finale de recuperare a mersului,

– aparat care ajută la fazele finale de recuperare a mersului, Skillmill – bandă de alergare ergonomică care refac mersul și alergarea realizate în mod corect,

– bandă de alergare ergonomică care refac mersul și alergarea realizate în mod corect, Walker View – sistem de testare a afecțiunilor ce țin de mers și alergare, cu programe de reabilitare,

– sistem de testare a afecțiunilor ce țin de mers și alergare, cu programe de reabilitare, Isoshift – primul dispozitiv de antrenament funcțional din lume cu sistem de exerciții libere, care încorporează capacitatea de recunoaștere a mișcării și antrenarea echilibrului.

În 2019, clinica a avut o cifră de afaceri de 134.000 euro, iar în 2020 de 84.000 euro. Pentru 2021, este estimată cifra de afaceri de 200.000 euro ca urmare a investițiilor în marketing și branding de la începutul acestui an.

Sursa foto: Ioana Berza

