6 lucruri de care să ții cont după o intervenție chirurgicală

Îngrijirea potrivită după o intervenție chirurgicală este obligatorie dacă vrei ca plaga să se vindece fără probleme și cu cicatrici minime. Vei putea reduce durerea sau disconfortul sau riscul de apariție a diverse probleme, cum ar fi infecțiile. Efectuarea unei incizii poate duce la apariția cicatricilor, însă acestea sunt influențate de vârstă, tipul de piele și zona în care are loc intervenția. Pielea îmbătrânită prezintă cicatrici mai puțin vizibile, în timp ce la persoanele tinere procesul de vindecare este accelerat, ceea ce poate duce la formarea unor cicatrici mai mari și mai evidente. [1] Află ce să faci pentru a te asigura că cicatrizarea se produce în mod corespunzător.

Respectă tratamentul și recomandările medicului

După operație, durerea poate fi ținută sub control cu ajutorul mai multor tipuri de medicamente (analgezice). Tratamentul potrivit, doza și modul de administrare depind de tipul de intervenție chirurgicală, așteptările în ce privește recuperarea, dar și de nevoile tale. [2]

Odihnește-te suficient

Odihna este absolut necesară după o operație. Dacă medicul sugerează să te odihnești timp de două săptămâni, nu te întoarce la muncă după numai o săptămână de recuperare. Dacă te obosești, poți încetini procesul de vindecare. [3]

Deși este o idee bună să fii activ și să faci exerciții lejere când te afli în convalescență, e important să urmezi sfatul medicului cu privire la restricții, cum ar fi să eviți ridicarea unor greutăți. Vei observa că obosești repede și că ai nevoie de odihnă în timpul zilei. [3]

Organismul tău trebuie să se refacă, indiferent dacă ai trecut printr-o intervenție majoră sau minoră. Asigură-te că dormi suficient, cel puțin 8 ore pe noapte. Profită de ocazie pentru a te relaxa: vizionează filme sau seriale, citește acea carte de care nu aveai niciodată timp sau urmează un curs online.

În același timp, este important să te ridici și deplasezi din când în când, pentru a evita atrofierea mușchilor. Și de această dată trebuie să ții cont de recomandările medicului. Asistenta medicală sau fizioterapeutul îți pot oferi sfaturi despre cele mai potrivite exerciții. [4]

Îngrijește pielea corespunzător

Dacă nu ți-a fost recomandat să eviți dușurile, spală-te cu grijă și tamponează pielea cu un prosop pentru a o usca. Ar putea fi necesar să menții pansamentele uscate în timpul spălării, iar asistenta medicală îți va oferi instrucțiunile necesare. Curăță plaga cu apă călduță și un săpun delicat, apoi usucă pielea tamponând cu un prosop și evită să aplici loțiuni sau parfum direct pe zona sensibilă sau în apropierea acesteia. [4]

Pe măsură ce pielea începe să se vindece, poți începe treptat să folosești produse de îngrijire speciale. Un exemplu potrivit sunt produsele Cicalfate+, care stimulează repararea straturilor superficiale ale pielii datorită conținutului lor de agenți reparatori și anti-bacterieni. Pentru a îmbunătăți aspectul cicatricilor chirurgicale, poți folosi gelul de masaj, special din această gamă.

Nu uita să îți sterilizezi mâinile și să cureți zona înainte de a aplica orice cremă sau gel care ți-au fost recomandate. [5]

Supraveghează plaga

Chiar dacă urmezi tratamentul prescris de medic și îngrijești corect plaga, trebuie să fii foarte atent la evoluția acesteia. Anunță-ți medicul sau mergi la cel mai apropiat spital dacă observi vreo schimbare; semnele unei infecții includ:

Roșeață;

Inflamare și umflare;

Sângerare intensă;

Secreții verzui, galbene sau albe, deseori urât mirositoare;

Umflarea membrelor;

Febră peste 38⁰C;

Durere bruscă, severă;

Durere sau usturime la urinare;

Greață sau vomă timp de 12 ore sau mai mult;

Dificultăți de respirație, la mers sau în a face orice obișnuiai să faci înainte de intervenție. [4]

Nu face băi fierbinți

În general, este recomandat să faci duș și nu baie după o operație, deoarece poți controla jetul apei și poți preveni udarea rănii, în cazul în care medicul ți-a recomandat să o menții uscată. Medicii recomandă să eviți băile deoarece rana nu trebuie scufundată în apă până nu se vindecă, deoarece pielea se poate înmuia și, astfel, rana se poate redeschide. [6]

Evită soarele

Pe măsură ce are loc vindecarea cicatricilor, evită expunerea la soare. Aceasta poate cauza hiperpigmentarea acestora și ele pot avea o nuanță mai închisă comparativ cu pielea din jur. Ar trebui să folosești produse cu SPF 35 sau mai mare și să păstrezi pielea acoperită tot timpul. Ține cicatricile departe de lumina soarelui timp de cel puțin un an de la intervenție. [1]

Atenție, cicatricile se vindecă mai greu decât crezi. Primele două etape prin care acestea trec (hemostaza și inflamația) încep imediat și persistă până în jurul zilei a patra. A treia etapă (proliferarea) durează până în ziua 21 și reprezintă contractarea țesutului din jurul plăgii, când rana devine mai mică, iar pielea se închide. În a patra etapă, remodelarea, încep să se formeze structurile mai profunde. [5]

Cicatrizarea este un proces natural al corpului, însă vrei ca pielea să arate cât mai bine după intervenție. Monitorizează cu atenție plaga, respectă recomandările medicului și îngrijește corespunzător pielea folosind produsele potrivite, recomandate de medic.

