Românii merg din ce în ce mai des la medic. SanoPass a înregistrat servicii de peste un milion de euro

Platforma de servicii și abonamente medicale, de fitness și de nutriție SanoPass a înregistrat în prima jumătate a anului 2022 peste 100.000 de servicii medicale livrate, în valoare de peste 1 milion de euro.

SanoPass este o platformă medtech care unifică şi digitalizează accesul la sănătate si fitness, în peste 1.000 de clinici private, atât de proximitate, cât şi din reţele mari, şi peste 200 de săli. Aceasta asigură accesul la peste 11.000 de medici, garantând programări cu acoperire naţională în maximum 48 de ore. Prin intermediul reţelei sale naţionale de parteneri, platforma asigură servicii medicale si de fitness pentru 50.000 de abonaţi şi 30.000 de utilizatori activi.

În topul serviciilor medicale accesate de utilizatorii SanoPass în prima jumătate a anului 2022 au fost:

Analize Medicale (33%),

Obstetrică-Ginecologie (12%),

Cardiologie (7%).

„Observăm o triplare a numărului de servicii accesate pe care le înregistrăm, comparând cu aceeași perioadă a anului trecut. Există cu siguranță o corelație între ieșirea din carantină și accesul în clinici private, însă consider că nu este doar atât. În mod cert, românii devin mai preocupați de sănătatea lor, atât fizică, cât și mintală. Doar în luna mai anul acesta, am înregistrat servicii medicale care cumulează, din punct de vedere al valorii, lunile mai, iunie, iulie și august ale anului trecut”, a declarat Filip Bulău, Medical & Fitness Network Director, SanoPass.

Platforma medtech a creat un ecosistem prin care cei peste 50.000 de utilizatori au acces la toate serviciile de sănătate de care au nevoie. Pornind de la partea medicală care include acces la rețeaua națională de clinici partenere, dar și la asigurători, telemedicină cu triaj bazat pe AI și continuând cu servicii de fitness și nutriție.

Accesul în sălile de fitness înregistrează la rândul său cifre pozitive, opuse trend-urilor obișnuite din ultimii ani. Apetitul crescut al românilor față de serviciile de fitness este confirmat de SanoPass, care a înregistrat peste 25.000 de intrări în sălile partenere, în primele 6 luni ale anului.

„În ceea ce privește utilizarea serviciilor de fitness, am înregistrat în prima parte a anului 2022 peste 20.000 de accesări în baza abonamentelor vândute, la care se adaugă alte aproximativ 5.000 de accesări de catre utilizatori care nu au un abonament achiziționat și care preferă modulul nostru de plată ‚pay as you go’. O statistică interesantă pentru oamenii din industrie este că în timpul verii, media intrărilor noastre se păstrează la peste 6 accesări/ abonat, ceea ce reprezintă o medie ridicată pentru perioada aceasta a anului, cand lumea este axată pe concedii”, spune Delia Iliasa, Managing Partner SanoPass.

Aplicația SanoPass are peste 50.000 utilizatori și oferă acces la o rețea națională de 1000 de clinici partenere și 200 de săli de fitness. Abonamentele SanoPass conțin servicii de medicina muncii, consultații, investigații, analize medicale, stomatologie, nutriție, psihologie, fizioterapie, imagistică avansată, dar și fitness și aerobic. Pe lângă acestea, platforma oferă acces la asigurători și Telemedicină non-stop.

