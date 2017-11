In ultimile zile, pe piata serviciilor stomatologice au aparut tot felul de informatii precum ca ar exista o criza de anestezic, iar dentistii incearca sa anticipeze acest lucru asigurandu-se cu un stoc de produse anestezice. "Nu imi dau seama daca este o criza adevarata sau indusa, daca vor sa schimbe preturile sau ce vor sa faca. Saptamana viitoare chiar o sa merg in audienta la Colegiul Medicilor sa vedem ce se intampla", a precizat dr. Adriana Celebidache, medic primar dentist in cadrul clinicii dentare Dentexcela3.

"In cabinetul meu, nu simt in momentul de fata o criza de anestezic. Stiu insa de la alti colegi de-ai mei ca ar fi o criza cam de vreo luna de zile. Nu imi dau seama daca este o criza intr-adevar, nu vreau sa fiu tendentioasa. Mi se pare ca ar fi imposibil sa fie o criza daca exista mai multi importatori. Doar daca exista un singur importator, iar el este in incapacitate de a livra, atunci toti distribuitorii sufera, inclusiv cabinetele stomatologice. Am fost la Colegiul Medicilor si am...