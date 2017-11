CNSLR - Fratia a inceput procedurile in vederea declansarii grevei generale in economie. Sindicatele sunt nemultumite de scaderea salariilor ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, acestea se tem sa nu-si piarda locurile de munca.

"Biroul Operativ al CNSLR - Fratia, in conformitate cu hotararea Consiliului National din data de 30 octombrie 2017, a decis inceperea procedurilor in vederea declansarii grevei generale in economia nationala pentru urmatoarele nemultumiri ale salariatilor: scaderea tuturor salariilor, in principal in mediul privat, si pierderea de locuri de munca generate de modificarile Codului fiscal prin care se transfera plata contributiilor sociale de la angajator la angajat; imposibilitatea negocierilor sectoriale si intersectoriale ce genereaza lipsa unei protectii reale ale angajatilor, in forma actuala a Legii 62/2011; intarzierea nejustificata a acordarii drepturilor salariale pentru angajatii unor unitati publice de asistenta sociala si medico-sociala de peste 43 luni", se arata intr-un comunicat emis de CNSLR - Fratia.

Data declansarii grevei generale va fi anuntata dupa strangerea celor 500.000 de semnaturi de la salariatii din cadrul confederatiei.

Sindicatele din energie, petrol si gaze, chimie, petrochimie, comunicatii, transporturi, lemn si mobila, textile si pielarie, agricultura, sanatate, invatamant, administratie publica si asistenta sociala vor sustine greva generala.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati. Nivelul contributiilor scade cu 2 puncte procentuale, astfel ca din totalul de 39,25% contributii platite la un salariu brut se vor plati 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii datorate de angajator, 20 de puncte se transfera catre salariat. In total, din salariul brut, 35% vor fi contributii retinute de angajator in numele salariatului, iar contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% (dupa transferul de 20 puncte la salariat), scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente de munca, concediu medical, creante salariale.

Sursa foto: Agerpres / George Calin