CNSLR - Fratia a inceput procedurile in vederea declansarii grevei generale in economie. Sindicatele sunt nemultumite de scaderea salariilor ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. De asemenea, acestea se tem sa nu-si piarda locurile de munca.

"Biroul Operativ al CNSLR - Fratia, in conformitate cu hotararea Consiliului National din data de 30 octombrie 2017, a decis inceperea procedurilor in vederea declansarii grevei generale in economia nationala pentru urmatoarele nemultumiri ale salariatilor: scaderea tuturor salariilor, in principal in mediul privat, si pierderea de locuri de munca generate de modificarile Codului fiscal prin care se transfera plata contributiilor sociale de la angajator la angajat; imposibilitatea...