Mai multe proteste fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei sunt anuntate pe Facebook pentru duminica seara in Bucuresti si in alte orase din tara si din afara, potrivit Agerpres .

In Bucuresti, oamenii sunt chemati sa se adune la ora 18,00 in Piata Victoriei, urmand ca in jurul orei 19,00 sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii asemanatoare sunt anuntate pentru duminica in alte orase din tara, precum si in Paris, Berlin, Roma, Zurich.

"Proiectul de modificare al Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor sefi de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna ca DNA se va intoarce la PNA, iar Parchetul devine subordonat intereselor politice. Daca acest pachet de legi va fi adoptat de Parlament, ar insemna un dezastru pentru Romania si cetatenii ei. Ne putem lua adio de la o justitie independenta. Nu suntem singuri in aceasta lupta. De la magistrati la presedinte si Comisia Europeana, cu totii s-au pozitionat impotriva acestor legi. Este momentul ca fiecare dintre noi sa actioneze si sa nu legitimeze incercarea coruptilor de a controla Justitia. Luni, senatorii juristi au dat un raport negativ unui proiect de lege care-i impiedica pe cei condamnati penal sa ocupe functia de presedinte al statului. Urmeaza votul in Senat. Asta inseamna ca un borfas, condamnat penal, poate decide soarta romanilor si ii va reprezenta pe acestia", se motiveaza pe paginile de Facebook marsul intitulat "Nu vrem sa fim o natie de hoti!".

Alte proteste sunt anuntate in Craiova, Cluj-Napoca, Galati, Targu Mures, Iasi, Constanta, Oradea, Timisoara, Sibiu, Brasov, Radauti, Focsani, Targu Ocna, Suceava, dar si in Zurick, Paris, Berlin, Roma, Londra, Toronto.

PNL, USR si Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, au anuntat ca se vor alatura protestelor.

Partidul National Liberal precizeaza intr-un comunicat de presa ca sustine participarea membrilor si simpatizantilor sai la protestele 'impotriva atacului la independenta Justitiei' si impotriva 'masurilor economice aberante ale guvernarii PSD - ALDE'.

"Cand valorile fundamentale ale unei democratii liberale sunt asediate de partidele de sorginte bolsevica ale unor interlopi cu apucaturi mafiote care vor sa-si decida singuri nevinovatia in Justitie, opozitia trebuie sa se manifeste cu putere impotriva acestui asalt si sa apere egalitatea oamenilor in fata legii", declara presedintele PNL, Ludovic Orban, conform sursei citate.

"Nu vrem sa fim o natiune de hoti si nu suntem toti ca voi!", este mesajul pe care il sustine presedintele PNL si il transmite guvernarii PSD - ALDE.

"Membrii USR vor participa, duminica, la demonstratiile declansate in toata tara pentru a opri asaltul PSD impotriva Justitiei. Toate fortele reformiste trebuie sa spuna, intr-un glas: Nu vrem sa fim o natie de hoti!", afirma USR intr-un mesaj publicat pe Facebook.

"Platforma Romania 100 nu sustine propunerile PSD-ALDE de modificare a Legilor Justitiei. Acestea nu sunt rezultatul unor reforme asumate responsabil, ci un paravan al unei oligarhii care are de ingropat dosare penale si de aparat interesele clientelei sale politice. Cetatenii care vor o Romanie guvernata in interesul public, o Romanie a statului de drept, cu o justitie independenta, o Romanie curata vor protesta pasnic, in toata tara si in diaspora, incepand de duminica, 5 noiembrie. Platforma Romania 100 va fi alaturi de ei in strada", se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul Platformei Romania 100.

Sursa foto: Agerpres / George Calin