Fost director financiar al MAI, chestorul Nicolae Chesnoiu s-a insurubat de trei ani in sportul romanesc. ”Chesnoiu e un Isarescu al Ministerului de Interne”, il elogiaza Elisabeta Lipa, cea care a deschis cariera sportiva a chestorului pe linia Dinamo – MTS – CSM.

Astazi, Nicolae Chesnoiu este consilier al membrului PSD Gabi Szabo, numita de primarul Firea sefa la CSM Bucuresti. CSM este clubul cu cel mai mare buget din sportul romanesc.

El incaseaza 15.000 de lei din pensia de la Ministerul de Interne, iar primaria Gabrielei Firea ii mai da inca 4.000 de lei pe luna. In plus, fostul chestor incaseaza inca 6.000 de lei pe luna in calitate de cenzor la filiala din Romania a Asociatiei Internationale a Politistilor. La MTS, castiga 5.000 de lei, dar omul a fost premiat si pentru ”performantele” de la RIO, cele mai slabe ale sportului nostru din ultimii 60 de ani! Desi sosise in MTS cu numai 7 luni inaintea Jocurilor Olimpice, Nicolae Chesnoiu a luat 15.000 de lei.

Sursa foto: tolo.ro