Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii din Romania dezaproba lipsa de predictibilitate si de coerenta generata prin masurile recent anuntate de Guvern, de modificare a Codului fiscal si trecere a contributiilor sociale in sarcina angajatilor, masuri anuntate ca avand impact fiscal zero asupra angajatorilor. Astfel, anul 2018 va aduce costuri salariale crescute cu 15% fata de ianuarie 2017, urmare a modificarilor de politica fiscala din cursul acestui an.

ANIS atrage atentia ca masurile recent anuntate de modificare a Codului fiscal vor afecta grav cursul predictibil si coerent al politicii fiscale ce a guvernat sectorul si a incurajat o crestere medie anuala de 11% in ultimii 5 ani, se arata intr-un comunicat.

Conform estimarilor companiilor membre ale asociatiei, calculele de impact arata cresteri intre 5 si 7,5% ale fondurilor de salarii, pentru a asigura pastrarea salariilor nete curente ale angajatilor, prin majorarea salariilor brute, procente la care se adauga si taxa de solidaritate de 2,25%. In conditiile in care sectorul IT romanesc urmeaza sa depaseasca pragul de 4 miliarde de euro in anul 2017, din care peste 75% este reprezentat de exportul de servicii, masurile anuntate vor afecta grav evolutiile incurajatoare inregistrate pana acum. Astfel, agilitatea si competitivitatea sectorului romanesc vor suferi pe pietele externe, date fiind cresterile costurilor cu forta de munca.

ANIS estimeaza ca masurile recent anuntate de Guvern vor avea consecinte semnificative atat pe termen scurt, prin debalansarea bugetelor si a planurilor de crestere ale companiilor, in special ale celor locale, cat si pe termen lung, trimitand un semnal de instabilitate si lipsa de predictibilitate a cadrului fiscal care va afecta increderea potentialilor investitori si optiunile de dezvoltare a companiilor romanesti.

"Companiile mici si mijlocii de dezvoltare software vor fi cele mai afectate de aceste masuri – costurile salariale reprezinta pentru aceste firme pana la 80% din cheltuieli. Iar o marire a acestor costuri fie si cu 5% va avea impact major asupra marjei de profit, si implicit asupra capacitatii lor de crestere. Practic, prin aceste masuri, o industrie care performeaza va fi mai degraba penalizata, in loc sa fie sustinuta", a declarat presedintele ANIS, Teodor Blidarus.

Pentru companiile ai caror angajati beneficiaza de scutirea de impozit pe venit acordata programatorilor, trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatului are ca rezultat cresterea fondului salarial cu aproape 10%, a mai spus Teodor Blidarus.

La modificarile recent anuntate se adauga si cele luate la inceputul anului de eliminare a plafonului de 5 salarii brute pentru aplicarea CAS si CASS 2017, ceea ce genereaza o crestere de aproape 15% a costurilor salariale, fata de inceputul anului 2017.