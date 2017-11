Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 16 judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv in Bucuresti, dar si de vant puternic in alte cinci judete din nordul si estul tarii.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in Bucuresti, indeosebi in cartierele de la periferie, si in judetul Ilfov, se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, arata Agerpres. Tot pana la aceeasi ora, zona joasa a judetelor Gorj, Mehedinti si Buzau, dar si in localitati din Braila, Ialomita, Arges, Teleorman, Prahova, Dambovita, Giurgiu si Calarasi va fi ceata si vizibilitate redusa in trafic, iar izolat burnita.

De asemenea, localitati din judetele Vrancea, Galati, Olt si Dolj, inclusiv pe drumurile europene si nationale, se vor afla, pana la ora 10:00, sub atentionare de ceata, vizibilitate redusa si izolat burnita. Pe de alta parte, meteorologii au emis pentru zona de munte a judetelor Cluj, Bistrita-Nasaud si Maramures o atentionare de vant puternic, valabila pana la ora 12:00. In aceste zone, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va prezenta intensificari care la rafala vor depasi 70-90 km/h spulberand zapada.

O atentionare Cod galben de vant puternic cu rafale de 90 km/h si zapada spulberata a fost emisa duminica dimineata si pentru zona de munte a judetelor Neamt si Suceava. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.

