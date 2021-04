FILME | Cine sunt câștigătorii premiilor BAFTA

Duminică seară, British Academy of Film and Television Arts a adunat (virtual) actori și cineaști din toată lumea pentru a premia cele mai bune creații din acest an. Din cauza COVID-19, ceremonia de decernare a premiilor ale loc în două seri.

Cel mai bun actor

Anthony Hopkins, protagonistul peliculei ''The Father'', în regia lui Florian Zeller, a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 74-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE.

Conform Agerpres, la această categorie au mai concurat actorii: Riz Ahmed (''Sound of Metal''), Chadwick Boseman (''Ma Rainey's Black Bottom''), Adarsh Gourav (''The White Tiger''), Mads Mikkelsen (''Another Round'') şi Tahar Rahim (''The Mauritanian'').

În 2020, trofeul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol principal i-a revenit lui Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker".

Colectiv nu primește premiul pentru film documentar

Filmul regizorului român Alexander Nanău a concurat cu documentare realizate de Netflix, inclusiv unul al lui David Attenborough. Totuși, premiul din acest an a fost luat de lungmetrajul My Octopus Teacher, o producție despre prietenia dintre un realizator de filme și o caracatiță.

Cel mai premiat film

Lungmetrajul ''Nomadland'', povestea unei comunităţi de nomazi moderni care străbat vestul Statelor Unite în rulote, a câştigat patru premii - printre care ''cel mai bun film'', ''cea mai bună regie'', acordat cineastei de origine chineză Chloe Zhao, şi ''cea mai bună actriţă'', primit de Frances McDormand - în cadrul galei BAFTA 2021, cele mai importante distincţii ale industriei de film britanice, decernate de Academia britanică de film şi televiziune.

''Nomadland'', care a obţinut deja recompense importante în sezonul de premii aflat în desfăşurare, o are drept protagonistă pe McDormand (63 de ani) în rolul unei văduve care, după recesiunea din 2008 în Statele Unite, îşi transformă rulota în locuinţă mobilă şi porneşte la drum, câştigându-şi existenţa din slujbe sezoniere.

