Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă joi, la ora 18:00. Președintele României a anunțat primele relaxări. De la 15 mai, masca nu va mai fi obligatorie în exterior (cu câteva excepții), iar circulația va fi permisă si după ora 22:00.

Iată principalele declarații ale Președintelui:

Am discutat despre pandemie, despre campanie și de măsuri de relaxare. O să rememorez pe scurt prin ce am trecut în aceasta pandemie. A fost un an de zile de pandemie, de multă pandemie, îmi pare rău de toți cei care au suferit de pe urma acetei boli. Însă este necesar sa amintim și de cei care au făcut posibilă viața, lor le datorăm mulțumiri.

Acum, vedem ca pandemia s-a redus puțin, parca putem să respirăm mai ususrati. Dar dragi romani, trebuie sa știți ca suntem în pregătire pentru o Romanie post-pandemie. Eu nu îmi doresc ca România de dinainte de pandemie să fie și cea de după pandemie.

Romania trebuie să fie una în care avem o dezvoltare sustinuta, în care avem investitii, în care facem școlile mai sigure, în care se creeaza locuri de munca. Economia crește și putem spune ca în Romania post-pandemica și salariile cresc și viața devine mai buna.

Cum putem ajunge și acolo.O sa recapitulez pe scurt cum poate să fie după pandemie. Am avut în ultime săptămâni o evoluție incurajatoare, a scăzut numărul de bolnavi.

Am avut în ultimeelle săptămâni o evoluție încurajatoare de la o zila alta numărul de bolnavi a scăzut, a scăzut nr de persoane care sunt internate la ATI, și a scăzut și nr de persoane care au murit în fiecare zi de pe urma acestei boli cumplite.

În acelșai timp campania de vaccinare a prins viteză, avem în fiecare zi peste 100.000 pers vaccinate. Și am parcurs deja un drum lung, însă este nevoie de mai mult, este nevoie de mult mai mult. Dacă vrem să ieșim din pandemie trebuie să ne vaccinăm. Nu este altă cale de a finaliza această pandemie cu succes.

Petnru asta în ședința de astăzi am stabilit niște ținte de vaccinare, aș spicui doar dintr-un tabel. Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 mil pers vaccinate, 1 iulie 6 mil, 1 august 7 mil de persoane vaccinate.

O să vă întnrebați de ce aceste date, am pregătit un calendar cu măsuri de relaxare și am dorit să avem un calendar care cuprinde întreaga perioadă de vară.

Însă, trebuie să fie o relaxare preaută. Noi vrem să scăpăm de pandemie, nu să ne relaxăm în iunie să venim cu restricții în august. Vrem un calendar care ne permite să reluăm multe activități dar nu ne expun pericoluui reveniri andemiei în foră.

Exemple de relaxări concrete

Relaxare pas cu pas. Am elaborat calendarul care cuprinde acești pași până la 1 septembrie, urmând să reevaluăm la finalul verii pentru toamnă.

Aceste relaxări sunt condiționate de doi factori extrem de importanți, pe de o parte de evoluția pandemiei și evident de măsura din rata de incidentță, pe cealaltă parte gradul de vaccinare. Dacă vrem mai multă relaxare trebuie să resepctăm măsurile care rămân în vigoare și să ne vaccinăm.

Se renunță la masca în exterior. Excepții: mijloace de transport, stații de autobuz, piețe

Avem date cheie. Prima etapa de relaxare vom avea primele măsuri de relaxare, următoarea este 1 iulie, pe urma 1 august. Așadar, din 15 mai se elimina portul mastii în exterior, cu câteva excepții din exterior unde trebuie sa purtam în continuare, în statiile de transport, în spatiile din interior, în piete.

Cum va rămâne și în interior. Prima măsură se renunță la mască în aer liber. A doua măsură care intră în vigoare imediat este eliminarea restricțiilor de circulație noatpea șei simultan se elimină restricții asupra programului agenților comericali. Magazinele revin la programul normal.

Weekendul acesta. Activitățile sportive în aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri.

Cum se vor desfășura nunțile

La nunți, botezuri, mese festive, de la 1 iunie pot participa la exterior maxim 70 de persoane. La interior pot participa maximum 50 de persoane. Dacă organizatorul garantează că toate persoanele sunt vaccinate, dispar restricțiile.

În sălile de sport, dacă organizatorul garantează că toți participanții sunt vaccinați, numărul de persoane poate crește.

Ce se întâmplă cu școlile

Noi păstrăm normele care țin de rata de incidență (cele trei scenarii). E previzibil ca majoritatea localităților să intre în scenariul verde și majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli. Deci la școli se aplică normele de până acum. E foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală.

Sursa foto: Presidency.ro

